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Anneye tecavüz etti, 4 yaşındaki kızını da aynı amaçla kaçırdı

ANNEYE TECAVÜZ ETTİ, 4 YAŞINDAKİ KIZINI DA AYNI AMAÇLA KAÇIRDI

ABD'de eve kadar takip ettiği kadına tecavüz edip 4 yaşındaki kızını da yine tecavüz etmek için kaçıran adam, ertesi gün ormanlık alanda küçük kız ile birlikte bulundu. Kaçan adam bir süre sonra yakalandı.

Tarih : 15 Mart 2018, 19:10
Puan Ver : Anneye Tecavüz Etti, 4 Yaşındaki Kızını Da Aynı Amaçla Kaçırdı(9/10)5

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde 37 yaşındaki Thomas Lawton Evans Jr isimli adam, iki çocuğunu okula bırakıp evine dönmekte olan bir kadını eve kadar takip etti. Eve giren adam, Sharon Hayden isimli 39 yaşındaki anneyi bağlayıp zorla tecavüz ettikten sonra dört yaşındaki kızını da tecavüz etmek için kaçırdı.

ORMANDA KÜÇÜK KIZLA BİRLİKTE POLİSE YAKALANDI

Arama çalışması yapan polis, ağaçlık bir alandaki otomobilde kızı adamın yanında uyur halde buldu. Polisi gören adam, kızı indirip aracı ile hızlı bir şekilde kaçtı. Polis daha sonra adamı elinde benzin bidonu ile otoyol kenarında yürürken yakalayıp gözaltına aldı.

MÜEBBET ALMASI BEKLENİYOR

Tecavüzcü adamın ömür boyu hapis cezası alabileceği açıklandı. Adamın daha önce de tecavüz ve adam öldürmeye teşebbüs gibi şuçlardan hapis yattığı belirtildi.




 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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