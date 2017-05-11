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anneye tam maaş yarım gün iş

ANNEYE TAM MAAŞ YARIM GÜN İŞ

Yarım gün çalışma imkanı, işçilerin ardından memurlar için de devreye giriyor. Yönetmelik, bugün-yarın çıkacak. Memur anneler, yarım gün çalışıp tam maaş alacak

Tarih : 11 Mayıs 2017, 11:04
Puan Ver : Anneye Tam Maaş Yarım Gün İş(8/10)5


Geçtiğimiz yıl annelere yarım gün çalışma imkanı getiren yasayı çıkaran hükümet, işçilerin ardından memurlar için de bu sistemi devreye alıyor. Memur annelerin yarım zamanlı çalışma hakkını kullanımına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik gün sayıyor. Milliyet'in haberine göre, yönetmelik, geçtiğimiz hafta Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldı.



İmzaların tamamlanmasının ardından Resmi gazete'de yayımlanarak hayata geçecek. Bu yönetmeliğin çıkmasıyla, memur anneler için de hem yarım gün çalışıp tam maaş alma hem de çocuk okul çağına kadar yarı zamanlı çalışma ile ilgili detaylar belli olacak.



6663 sayılı Yasa ile doğum yapan memurlara, analık izni sonrasında mali ve sosyal haklarında herhangi bir kesinti yapılmadan, birinci doğumda 2 ay, ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışma imkanı getirildi. Çoğul doğumlarda bu sürelere 1'er ay eklenmesi hükme bağlandı. Yasaya göre, çocuğu olan memur anne ve baba, çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar normal çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilecek. Yarı zamanlı çalışmada, mali haklar yarım ödenecek.



 



kaynak:yenişafak








Etiketler: Anneye  Tam  Maaş  Yarım  Gün  İş    haber

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