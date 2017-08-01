ABD'nin Massachusetts eyaletinde,12 yaşındaki Angelina, annesinin düğünü için SMA(Spinal Müsküler Atrofi) hastası olan 8 yaşındaki kardeşi Aubrey ile bir dans gösterisi hazırladı. Kız kardeşini, zarif bir şekilde dekore edilmiş tekerlekli sandalyesiyle salonun ortasına getirerek dans pistinde ona eşlik etti.

TÜM SALON GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Bu anların kaydedildiği videoda, Angelina'nın ahşap zemin üzerinde kız kardeşiyle birlikte ritmik hareketlerle dönerek ahenkle dans ettiği görülüyor. Koreograf Angelina'nın kız kardeşiyle sergilediği bu kusursuz dans, salondaki herkesi duygulandırıyor.

SOSYAL MEDYADA BİNLERCE KİŞİ İZLEDİ

Kızların annesi Shellie, gözyaşları içinde sahneye koşarak kızlarına teşekkür etti. Duygulu anlar yaşayan anne, "Hiçbir fikrim yoktu, bunu onlar planlamış. Salondaki herkes ağlıyordu ve çok dokunaklıydı. Düğün sırasında bir sürü insan gelip şimdiye kadar gördükleri en özel şeylerden biri olduğunu söyledi. Çok güzel bir andı, tekrar tekrar yaşayabilmeyi isterdim" dedi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan video, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Kaynak: haberinburada