ANNESİNİN KUCAĞINDA BOMBALANAN KASIM BEBEK'İ TÜRKİYE'YE GETİRMEK İÇİN KAMPANYA BAŞLATILDI
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'daki saldırılarda öksüz kalan ve yüzünden ağır yara alan Kasım bebeğin #GetBabyQasemToTurkey hashtagi ile sosyal medyada büyük bir kampanya başlatıldı.
KASIM BEBEĞİN HİKAYESİ
Kasım Kahveci, Doğu Guta'nın simgesi haline gelen Kerim bebek gibi Esed rejiminin bombardımanına anne kucağında yakalandı.
Doğu Guta'nın Hammuriye beldesini 3 Aralık'ta vuran rejim uçağı, Kasım'ı annesinden ayırdı. Öksüz kalan Kasım ise burun ve ağız bölgesinden ağır yaralar aldı, tüm üst çenesini, burun boşluğunu, dudak ve yanak dokularını kaybetti.
2 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI
Şuurunu kaybeden Kasım, 2 gün yoğun bakımda makineye bağlı kaldı.
Kasım'a şimdi babası bakıyor. Ancak çene, ağız ve burnunda büyük yırtık ve kırıklar bulunan çocuk, güçlükle beslenebiliyor.
BURNUNDAN BESLENİYOR
Babası Muhammed Kahveci, besinleri çiğneyemeyen yavrusunu, burnundan yemek borusuna soktuğu bir sondayla sıvı gıda enjekte ederek besliyor.
Yüzünü hareket ettirdiğinde veya çevirdiğinde minik Kasım büyük acılar yaşıyor.
DOĞU GUTA'DAN ACİLEN TAHLİYE BEKLİYOR
Ağır yaraları nedeniyle konuşamayan Kasım, ağrılarından ötürü güçlükle uyuyabiliyor.
Kasım da şimdi diğer pek çok çocuk gibi tam donanımlı bir hastanede ameliyat edilmek için Doğu Guta'dan acilen tahliye bekliyor.
SOSYAL MEDYADA KAMPANYA BAŞLATILDI
Kaynak: haberinburada
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