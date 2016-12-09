

İstanbul Kartal .Soğanlık Camii'nden son yolculuğuna uğurlanan öğrenci yurdunda intihar eden Senem'in cenazesinde büyük bir sessizlik ve gözyaşları vardı. Cenazeye, Tokat Zile'de "Öldürülürüm" korkusuyla eşinin çocuklarına yaptığı tacizi gizleyen anne Ş.B. ile baba tacizine uğrayan Senem'in kız kardeşi İ.B. ve 12 yaşındaki erkek kardeşi Y. de katıldı. Tabuta ne anne ne de kız kardeş yanaşabildi. Senem'in okul arkadaşları, tabutun önünde gözyaşı döktü.







Senem'in bazı yakınları, "Dirisinde sahip çıkmadınız, ölüsünde ağlıyorsunuz" diye anneye tepki gösterdi. Senem'in rengârenk çiçeklerle bezenen tabutu, cenaze namazının ardından cami avlusundan kaldırılıp mezarlığa götürüldü. O anlarda annenin ettiği tek söz "Yanıma kimse gelmesin" oldu.







23 yaşındaki Senem'in cenazesi Yeni Şıhlı Mezarlığıma defnedilirken annesi kızının yüzünün açılmasını istedi ancak din görevlisi bu talebi geri çevirdi. Bir süre sonra ortadan kaybolan anne Ş.B.'nin, eşinin yaptıklarını açıklamadığı gerekçesiyle bir süre tutuklu kaldığı, daha sonra tahliye edildiği öğrenildi. 23 yaşındaki Senem'in daha önce de 2 kez intihara kalkıştığı, kız kardeşinin de daha önce kaldığı yurtta intihara teşebbüs ettiği ancak kurtarıldığı ifade edildi.







kaynak:milliyet