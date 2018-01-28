ANNESİNE LAF EDİLİNCE ÇILDIRDI: İĞRENÇ İNSAN, DEFOL
Eski manken Deniz Akkaya, sosyal medyada annesiyle ilgili "Ne abarttınız" mesajını yazan takipçisine "İğrenç insan. Defol sayfamdan" sözleriyle tepki gösterdi.
Son günlerde rahatsızlık geçiren annesiyle ilgilenen Deniz Akkaya, instagram'da bir takipçisinden gelen yoruma çok sinirlendi.
"DEFOL SAYFAMDAN"
Annesiyle ilgili paylaşım yapan eski manken, "Aman ne önemli. Bizene, siz ünlüler bu sene abartınız bir şeyleri" yorumuna, "Defol sayfamdan" karşılığını verdi.
"İNSAN DEĞİL O NET"
Söz konusu mesajlaşmayı instagram hesabından da paylaşan 40 yaşındaki güzel, "Öyle iğrenç insanları sayfamda görmek istemiyorum. Yazdığı pisliğe bak, annem 10 gündür hastanede yazıyorum ne abarttın yazıyor! Nesiniz siz? İnsan değil o net" ifadelerini kullandı.
İşte ikili arasında geçen o diyalog;
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar