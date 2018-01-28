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Annesine laf edilince çıldırdı: İğrenç insan, defol

ANNESİNE LAF EDİLİNCE ÇILDIRDI: İĞRENÇ İNSAN, DEFOL

Eski manken Deniz Akkaya, sosyal medyada annesiyle ilgili "Ne abarttınız" mesajını yazan takipçisine "İğrenç insan. Defol sayfamdan" sözleriyle tepki gösterdi.

Tarih : 28 Ocak 2018, 00:00
Puan Ver : Annesine Laf Edilince Çıldırdı: İğrenç İnsan, Defol(5/10)1

Son günlerde rahatsızlık geçiren annesiyle ilgilenen Deniz Akkaya, instagram'da bir takipçisinden gelen yoruma çok sinirlendi.

"DEFOL SAYFAMDAN"

Annesiyle ilgili paylaşım yapan eski manken, "Aman ne önemli. Bizene, siz ünlüler bu sene abartınız bir şeyleri" yorumuna, "Defol sayfamdan" karşılığını verdi.

"İNSAN DEĞİL O NET"

Söz konusu mesajlaşmayı instagram hesabından da paylaşan 40 yaşındaki güzel, "Öyle iğrenç insanları sayfamda görmek istemiyorum. Yazdığı pisliğe bak, annem 10 gündür hastanede yazıyorum ne abarttın yazıyor! Nesiniz siz? İnsan değil o net" ifadelerini kullandı.

İşte ikili arasında geçen o diyalog;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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