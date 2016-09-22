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annesine küfreden babasını öldürdü

ANNESİNE KÜFREDEN BABASINI ÖLDÜRDÜ

Kayseri'de “Senin annen bir hayat kadınıydı” diyen 76 yaşındaki babasını pompalı tüfekle vuran 41 yaşındaki Kenan Seheryeli yakalandı

Tarih : 22 Eylül 2016, 09:03
Puan Ver : Annesine Küfreden Babasını Öldürdü(0/10)


Kayseri'de 41 yaşındaki Kenan Seheryeli, Melikgazi ilçesinde yalnız yaşayan 76 yaşındaki babası Sefa Seheryeli'ni ziyaret etti. Ancak baba-oğul arasında kısa süre sonra tartışma çaktı. Tartışma sırasında Sefa Seheryeli oğluna "Senin annen bir hayat kadınıydı. Sende bir p...sin" dedi. Bunun üzerine sinir krizi geçiren oğul Seheryeli, evde bulunan pompalı tüfekle babasına iki el ateş etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, Sefa Seheryeli'ni göğsünden vurulmuş halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olaydan sonra kaçan Kenan Seheryeli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Sorgusunda suçunu itiraf eden zanlı tutuklandı.








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