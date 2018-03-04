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Annesi komşuya taktığı altını geri istemişti! Evlenmeyen oğul konuştu

ANNESİ KOMŞUYA TAKTIĞI ALTINI GERİ İSTEMİŞTİ! EVLENMEYEN OĞUL KONUŞTU

Komşusunun kızına taktığı altını 7 yıl sonra geri isteyen annenin evlenmeyen oğlu isyan etti: İstesem 100 kere evlenmiştim. Şeklim şemalim yerinde, üniversite mezunuyum.

Tarih : 04 Mart 2018, 09:50
Puan Ver : Annesi Komşuya Taktığı Altını Geri İstemişti! Evlenmeyen Oğul Konuştu(6/10)2

Komşusunun kızına taktığı altını mektupla yıllar sonra isteyen kadın Türkiye'yi şaşkına Çevirmişti. Şimdi mektup tartışmasının kilit ismi 'evlenmeyen oğul' Hayrullah K. konuştu. Annesinin yazdığı mektubun ortaya çıkmasının kendisini mağdur ettiğini söyledi.

"ŞEKLİM ŞEMALİM YERİNDE İSTERSEM 100 KERE EVLENİRDİM"

Hayrullah K. "İstesem 100 kere evlenmiştim. Şeklim şemalim yerinde, üniversite mezunuyum. Yurt içi ve yurt dışından çok evlilik teklifi de aldım. Ama kafama göre birini bulamadığım için evlenmedim. Şimdi öyle bir duruma geldik ki sanki ben erkek değilim algısı oluşturuldu." diye konuştu.

MEKTUBU İFŞA ETTİLER

"Bu aileyle uzun zamandır zaten görüşmüyorduk" diyen Hayrullah K. şöyle devam etti: "Bir takının geri istenmesini tüm dünyaya duyurdular. Paraya pula ihtiyacımız yok. Kendilerine yazılan özel bir mektubu ifşa ettiler. Bizi küçük düşürdüler. Haberin çıkmasının ardından yapılan yorumlar çok çirkin ve aşağılayıcı. Kayserililere de ağır hakaretler yapıldı. Olayın bu duruma gelmesine neden olan kişilerle mahkemede hesaplaşacağız."

Kaynak: Habertürk

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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