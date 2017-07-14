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Annesi, kınalı kuzusunu ağlayarak Roma'ya yolladı

ANNESİ, KINALI KUZUSUNU AĞLAYARAK ROMA'YA YOLLADI

Medipol Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, yeni takımına resmi imzayı atmak üzere Roma'ya gitti. Oğlunu yolculamaya gelen anne Fatma Ünder, gözyaşlarını tutamadı.

Tarih : 14 Temmuz 2017, 19:40
Puan Ver : Annesi, Kınalı Kuzusunu Ağlayarak Roma'ya Yolladı(7/10)3

Geçen sezon transfer olduğu Medipol Başakşehir'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve İtalya'nın köklü takımlarında Roma'ya 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan 20 yaşındaki yıldız futbolcu, resmi imzayı atmak üzere İtalya'ya gitti. ANNESİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Atatürk Havaalanı'nda ailesiyle vedalaşan Cengiz, "Ailem İstanbul'da zaten benimleydi. Roma'ya da gelecekler. İlk defa bu kadar uzak kalacağız ama ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim" dedi. Anne Fatma Ünder'in vedalaşma sırasında göz yaşlarını tutamadığı görüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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