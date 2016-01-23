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ANNESİ İKİ GÜNDÜR HASTANEDEN AYRILMIYOR


ANNESİ İKİ GÜNDÜR HASTANEDEN AYRILMIYOR
Tarih : 23 Ocak 2016, 09:01
Puan Ver : Annesi İki Gündür Hastaneden Ayrılmıyor(5/10)2


Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, önceki  Sabah İstanbul Kanlıca'daki yalısında  spor yaparken kalp krizi geçirmiş ve Nişantaşı Amerikan Hastanesi'nde 56 yaşında hayata veda etmişti. Cenaze halen Koç Holding'e ait Amerikan Hastanesi'nde bekletiliyor. Oğlu Mustafa Koç'un ölüm haberini diğer oğulları Ömer ve Ali Koç'tan alan anne Çiğdem simavi hastaneden ayrılmıyor.



İKİ GECEDİR HASTANEDE

Çiğdem simavi, son iki geceyi Amerikan Hastanesi'nde kendisine ayrılan özel odada geçirdi. Çiğdem simavi'nin oğlunu yalnız bırakmamak için hastanede kaldığı öğrenildi. Mustafa Koç'un yarın Altunizade'deki  Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yapılacak cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Koç Holding'in ortağı yabancı şirketlerin yöneticileri de katılacak. Çiğdem Simavi, üç oğlunun babası Rahmi Koç'tan 1973'te boşanmıştı.








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