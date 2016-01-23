

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, önceki Sabah İstanbul Kanlıca'daki yalısında spor yaparken kalp krizi geçirmiş ve Nişantaşı Amerikan Hastanesi'nde 56 yaşında hayata veda etmişti. Cenaze halen Koç Holding'e ait Amerikan Hastanesi'nde bekletiliyor. Oğlu Mustafa Koç'un ölüm haberini diğer oğulları Ömer ve Ali Koç'tan alan anne Çiğdem simavi hastaneden ayrılmıyor.







İKİ GECEDİR HASTANEDE



Çiğdem simavi, son iki geceyi Amerikan Hastanesi'nde kendisine ayrılan özel odada geçirdi. Çiğdem simavi'nin oğlunu yalnız bırakmamak için hastanede kaldığı öğrenildi. Mustafa Koç'un yarın Altunizade'deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yapılacak cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Koç Holding'in ortağı yabancı şirketlerin yöneticileri de katılacak. Çiğdem Simavi, üç oğlunun babası Rahmi Koç'tan 1973'te boşanmıştı.