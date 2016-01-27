ANNENİZİN KIZLIK SOY İSMİ NE? SORUSUNU...
“Annenizin kızlık soyadı ne?” Hangi kurum olursa olsun çağrı merkezlerinin bir numaralı güvenlik sorusudur.
“Annenizin kızlık soyadı ne?” Hangi kurum olursa olsun çağrı merkezlerinin bir numaralı güvenlik sorusudur. İlk duyduğumuz günden bu yana uzun zaman geçse de Türk insanı bu soruyu kabullenmekte oldukça zorlandı. Peki ama bugün günde en az 3 kez duyduğumuz bu soru hayatımıza nasıl girdi?
Habertürk gazetesinden Sefer Yüksel'in haberine göre, bu sorunun yanıtı BKM'nin dünkü basın toplantısı sonrasında gazetecilere verilen kurumun hazırladığı ‘Türkiye'nin Kartlı Ödeme Sistemleri Tarihi' kitabında verildi.
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