ANNENİZİ VURDUM GİDİN KURTARIN
Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde 4 çocuk annesi 42 yaşındaki Aynur Özallı, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle geçen yıl boşandığı eşi 46 yaşındaki Cuma Akkaya tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Cinayet sonrası oğlunu arayan Cuma Akkaya, "Annenizi vurdum gidin kurtarın" dedi.
Manavgat'a bağlı Örnek Mahallesi'nde dün saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, işten çıkıp kızının oturduğu apartmana gelen Aynur Özallı, burada kendisini bekleyen ve geçen yıl boşandığı eşi Cuma Akkaya'nın pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Aynur Özallı, açılan ateş sonucu yere yığılırken, Cuma Akkaya olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar