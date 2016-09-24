

İzmir'de 21 yıl önce dayısı tarafından ormanda boğularak öldürülen ve anne-babasının da her taşınmalarında kemiklerini yanlarında taşıdığı ortaya çıkan 23 yaşındaki Aynur Tunçdede cinayetinin detayları ortaya çıktı. Van'ın Muradiye ilçesinde yaşayan PTT memuru Ferzende Tunçdede (75), 1992'de ailesiyle birlikte İzmir'e yerleşerek bakkal dükkânı açtı. Üniversitede tanışıp evlendiği eşinden boşanıp geri dönen Aynur Tunçdede, iş ararken eve gece geç saatlerde gelmeye başladı. Genç kadının erkeklerle gezdiği dedikoduları çıkınca babasıyla aralarında tartışmalar başladı.







NÜFUSTA 'YAŞIYOR' GÖRÜNÜYOR







Bakkal dükkânının önünde yaşanan bu tartışmalardan birine, Van'dan çalışmak için gelen ve o sırada bakkalda oturan dayısı İbrahim Akın da tanık oldu. İçki içmek bahanesiyle ormana götürdüğü yeğenini boğarak öldürdü. Mersin'de makine operatörlüğü yapan ve o dönemde 26 yaşında olan İbrahim Akın (47) ifadesinde, "Öldürdüm ama bunu nasıl yaptım bilmiyorum. Bu kafa, bu eller sanki benim değildi. Pişmanım" dedi. Anne Mevlüde Tunçdede'nin de "Yıllarca kemiklerin başında ağlayıp dua ettim. Kimseye bir şey söyleyemedim. Torunuma da hep yalan söyledim" dediği öğrenildi. Aynur Tunçdede'nin nüfus kayıtlarında yaşıyor göründüğü, yıllardır kayıp başvurusu yapmayan ailesinin ise geçtiğimiz yıllarda mahkemeden gaiplik belgesi aldığı ve olayla ilgili zaman aşımına da 4 yıl kaldığı belirlendi. Kendisi 5 aylıkken, annesinin aile içi cinayete kurban gittiğini öğrenen ve büyük şok yaşayan Şafak Taylan Yazıcı (21), "Anneanneme annemi her sorduğumda sürekli geçiştiriyordu. Farklı farklı şeyler söylüyordu. Bir 'kayboldu' dendi, bir 'hastalandı, öldü' dendi. 'Annemi nereye gömdünüz. Mezarına gitmek istiyorum' dediğimde Van'ın Muradiye ilçesindeki bir mezara gömdüklerini söylediler. Mezarına götürün dediğimde götüremediler. Bana yalan söylediğini anladım, şüphelendim ancak detayları bilmediğim için bir şey yapamadım" dedi.