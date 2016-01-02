ANNELERİNİN ŞİDDET UYGULADIĞI ÇOCUKLAR
Konya'da 5 yaşındaki oğlunu dövdüğü görüntüler ortaya çıkan kadın, psikiyatri kliniğinde müşahede altına alındı.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca 5 yaşındaki Ş.A. ve 4 yaşındaki kız kardeşi M.A'nın koruma altına alınmasının ardından çocuklarına şiddet uyguladığı belirtilen anne Havva K, psikolojik sorunları olabileceği değerlendirilerek Konya Numune Hastanesine gönderildi.
Havva K, psikiyatri kliniğinde gözlem altına alındı.
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