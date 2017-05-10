

Anneniz teknoloji ile henüz tanışmamışsa şimdi tanıştırmanın tam zamanı. Anneler Günü için laptop önerileri arasından tercihinizi yapın.



Bilgisayar ve akıllı telefon kullanımı artık bir lüks olmaktan çıktı. Herkes sevdikleriyle daha yakın iletişimde olmak, video izlemek, fotoğraflarına bakıp depolamak, eğlenmek ve çalışmak için teknolojiye ihtiyaç duyuyor. Hayatta en çok değer verdiğimiz kişilerden olan annelerimiz de bizim sürekli kullandığımız bu teknolojiyi kullanmayı sonuna kadar hak ediyor. Biz de bu Anneler Günü için laptop önerileri getirerek, güzel bir hediye almanıza vesile olmak istedik.



Anneler Günü için laptop önerileri arasında daha çok kolay taşınabilir, ince, şık, rahat ve ergonomik kullanım imkanı sunan modellere yer verdik. Ayrıca Windows 10 işletim sisteminin sunduğu avantajlar ve kolay kullanım da tercihlerimize yön verdi. Annesine teknolojik bir hediye almak isteyenlerdenseniz sizin için hazırladığımız bu dosyaya bir göz atmalısınız.



Lenovo Yoga 700



Lenovo'nun 2'si 1 arada laptop serisinden Yoga 700 dört farklı kullanım moduna sahip. Tamamen katlanabilir bir ekranı olan ürünü standart bir dizüstü bilgisayar şeklinde ya da tablet şeklinde kullanabilmenizin yanı sıra çadır ve stand şeklinde de kullanabiliyorsunuz. 11 inçlik dokunmatik ekranlı model sadece 1,1 kg ağırlığında. Windows 10 işletim sistemi, Intel Core m serisi işlemciler, 8 GB RAM ve 256 GB'a kadar SSD seçenekleriyle Lenovo Yoga 700, teknolojiyle tanışmak isteyen anneler için yeterli performansı sunan şık bir seçenek. Lenovo Yoga 700 modellerinin fiyatları 4800 TL civarında.



ASUS Zenbook 3 UX390UA



ASUS'un şık görüntüsüyle öne çıkan Zenbook serisinin belki de en etkileyici görünüme sahip modellerinden biri Zenbook 3 UX390UA. Roze altın, mavi ve gri renk seçenekleri bulunan modelin özellikle roze altın renk olanının annelerin beğenisini kazanacağını söyleyebiliriz. Çok şık tasarımının yanı sıra 11,9 mm inceliğinde ve sadece 910 gram ağrılığında olması da istediğiniz her yere çok kolay taşıyabileceğinizi gösteriyor. 12,5 inç ekran, Core i7 ve Core i5 işlemci seçenekleri, 16 GB'a kadar RAM, 512 GB SSD ve Windows 10 işletim sistemi gibi özelliklere sahip olan ASUS Zenbook 3 UX390UA'nın fiyatları ise 4500 TL – 7000 TL arasında değişiyor.



HP x2 210 G2



Anneniz için hem dizüstü bilgisyar hem de tablet olarak kullanılabilen fakat tablet olarak kullanılmak istendiğinde klaveyi taşıma zorunluluğu olmayan bir model arıyorsanız HP x2 210 G2 adlı bu cihaz tam da aradığınız çözüm olabilir. Windows 10 işletim sistemine sahip olan ürünün ekranını ayırıp yanınızda taşıyabiliyor, istediğiniz zaman tablet olarak kullanabiliyorsunuz. Tabletin tek başına ağırlığı yaklaşık 600 gram. Klavyeyle birlikte toplam ağırlık en fazla 1,2 kg oluyor. Sosyal ağlarda dolaşmak ve video izlemek için yeterli performans sunan HP x2 210 G2'nin fiyatları 1900 TL'den başlıyor.



Dell XPS 13



Dell XPS 13 bir çok açıdan çok üst düzey bir dizüstü bilgisayar. Donanım seçenekleri ile anneniz internette dolaşmak, sosyal ağları kontrol etmek, haber okumak, video izlemek, fotoğraf arşivi yapmak gibi işlemleri rahatça yapabilir. Tüm bunların yanında Dell XPS 13 tasarım olarak da çok etkileyici. Neredeyse çerçevesiz bir tasarıma sahip olan XPS 13, 13 inç boyutunda bir ekrana sahip olmasına rağmen benzer ekran boyutundaki diğer modellere göre çok daha küçük bir gövdeye sahip. Windows 10 işletim sisteminin avantajlarından faydalanan üründe dokunmatik ekran bulunuyor. 1,29 kg ağırlığındaki Dell XPS 13 gümüş ya da pembe altın renk seçeneklerine sahip. Dell XPS 13'ün fiyatı donanım özelliklerine göre 6000 TL ile 8000 TL arasında değişiyor.







Samsung Galaxy Tab Pro S



Samsung'un Galaxy Tab Pro serisi tabletleri de aslına bakıldığında bir laptop ile çok benzer yapıda. Aslen tablet olan bu modelleri klavyeye sahip olan özel kılıflarıyla rahat bir şekilde bir laptop olarak da kullanmak mümkün. Eğer anneniz için sade ve kolay taşınabilir bir cihaz arıyorsanız, Windows 10 işletim sistemini kullanan, 12 inç ekranlı Galaxy Tab Pro S'i tercih edebilirsiniz. İnci beyazı ve altın renkleriyle şık bir görünüme de sahip olan ürünün ağırlığı ise sadece 696 gram.



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