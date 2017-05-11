

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yapılan bir araştırma, AB'de geçen yıl çıkan gıda ürünlerinde organik olmayan arsenik miktarına limit getiren yasaya rağmen, marketlerde satılan pirinç bazlı bebek mamalarının yüzde 50'sinin yasal seviyenin üzerinde zararlı arsenik içerdiğini ortaya koydu.



Birleşik Krallık'taki Queen's Üniversitesi Küresel Gıda Güvenliği Enstitüsü araştırmacıları, pirinç bazlı mamuller üzerine yaptıkları çalışmada, pirinç bazlı bebek formüllerinin yüzde 50'sinde,bebekler ve çocukları hedef alan ürünlerin ise yüzde 75'inde yeni yasada belirlenen seviyelerin üzerinde arsenik tespit etti.







kaynak:sabah