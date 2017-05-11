Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

anneler dikkat o bebek mamalarında…

ANNELER DİKKAT O BEBEK MAMALARINDA…

AB ülkelerinde satılan pirinç bazlı bebek mamalarının yüzde 50'sinde standartların üzerinde zararlı arsenik bulundu.

Tarih : 11 Mayıs 2017, 11:06
Puan Ver : Anneler Dikkat O Bebek Mamalarında…(6/10)6


Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yapılan bir araştırma, AB'de geçen yıl çıkan gıda ürünlerinde organik olmayan arsenik miktarına limit getiren yasaya rağmen, marketlerde satılan pirinç bazlı bebek mamalarının yüzde 50'sinin yasal seviyenin üzerinde zararlı arsenik içerdiğini ortaya koydu.



Birleşik Krallık'taki Queen's Üniversitesi Küresel Gıda Güvenliği Enstitüsü araştırmacıları, pirinç bazlı mamuller üzerine yaptıkları çalışmada, pirinç bazlı bebek formüllerinin yüzde 50'sinde,bebekler ve çocukları hedef alan ürünlerin ise yüzde 75'inde yeni yasada belirlenen seviyelerin üzerinde arsenik tespit etti.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Anneler  Dikkat  O  Bebek  Mamalarında…    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER