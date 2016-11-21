Ruminasyon, bebek ya da küçük çocukların bir çeşit beslenme ve yeme bozukluğudur.



Normal geçen bir süreçden sonra, en az 1 ay süreyle devamlı olarak yiyeceklerin çıkartılarak (geviş getirerek) yeniden çiğnenmesidir.Bu davranışın oluşmasında, herhangi bir mide-barsak (gastrointestinal)sistemi rahatsızlığı (özofajial reflü vs.) veya başka bir hastalığın rolü yoktur.



Kişinin herhangi bir organik rahatsızlığı yoktur. Olay tamamen psikiyatriktir.Bu davranış ayrıca Anoreksiya Nervoza, Blumia Nervoza, Mental Retardasyon,Yaygın Gelişimsel Bozukluk ve diğer bazı psikiyatrik rahatsızlıklarıngidişatında da ortaya çıkabilir.







Besin yutulduktan ve kısmen sindirildikten sonra, tiksinme ya da bulantı gibi bir neden olmaksızın ağza geri getirilir. Çocukta hareketsizlik yanında rahatlama haz alma gözlenir kötü beslenme, gelişme geriliği, susuz kalma, mide bozuklukları zaman içinde gelişebilir.



Başlangıç yaşı 3–12 aydır. Erkek çocuklarda kızlardan 5 kat fazladır. Bilinçli ve ya bilinçsiz çocuğu yetiştirmeye hazır olmama, ayrılık, anne ve babanın psikiyatrik, duygusal rahatsızlığı olması risk faktörüdür. Anne bebek ilişkinin bozulmasıyla paraleldir. Bazı tiplerinde ise zekâ geriliği olabilir. Sorun ciddi sürerse gelişme geriliği halsizlik hatta çocuğun kaybı söz konusu olur. Mide çıkışındaki doğuştan aşırı darlık, beyin zedelenmeleri, doğuştan kas hastalıkları, ilaca bağlı bulantı gibi durumlar muayene sırasında ayırt edilirTedavide anne çocuk etkileşiminin düzeltilmesi, davranışçı yöntemler, duyarsızlaştırma terapisi yanında sedatif ve antispozmatik ilaçlar kullanılır.







kaynak:sonhaber