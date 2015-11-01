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anneanne ile torunun kedi davası sonuçlandı

ANNEANNE İLE TORUNUN KEDİ DAVASI SONUÇLANDI

İsveç'te bir kedi, anneanne ile torunu arasında ‘velayet' krizi çıkardı. 5 yıl süren davada, 13 yaşındaki kedinin velayeti torunda kaldı

Tarih : 01 Kasım 2015, 13:51
Puan Ver : Anneanne İle Torunun Kedi Davası Sonuçlandı(8/10)8


İsveç'in başkenti Stockholm'de Svea Üst Mahkemesi, 5 yıldır süren ilginç bir ‘kedi velayeti' davasını karara bağladı. Mahkeme, 13 yaşındaki kedinin davalı anneanneden alınarak 25 yaşındaki torununa verilmesine hükmetti. İlginç süreç, adı açıklanmayan genç kıza yaklaşık 10 yıl önce annesi ve üvey babası tarafından bir kedi yavrusunun hediye edilmesiyle başladı.





Genç kız bakamayınca, kedi yavrusu, kızın annesi ve teyzesi tarafından anneanneye verildi. Torun 20 yaşında kendi evine taşınınca, kediyi anneannesinden geri almak istedi. Ancak anneanne, alıştığı için kediyi vermeye yanaşmadı. Bunun üzerine anneanne ve torunu mahkemelik oldu. Torunun, yerel mahkemede anneannesine karşı açtığı dava anneanne lehine sonuçlandı. Ancak uyuşmazlık davalarına bakan bir üst mahkeme, kedinin velayetinin torunda kalmasına karar verdi.







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