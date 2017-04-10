

Ağırlıklı olarak bahar mevsiminde ortaya çıkan polenler, kimi zaman hayatı zorlaştırabiliyor. Aşırı hijyen, sigara, ani hava değişiklikleri, besinlerde kullanılan katkı maddeleri, ilaç ve kozmetikler ile stres; günümüzde alerjinin daha da artmasına sebep oluyor. Liv Hospital Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferah Ece, alerji hakkındaki sorularımızı yanıtladı...







Alerjiler nasıl ortaya çıkar?



Alerjenler hava yoluyla alınarak, besinler ve ilaçlar şeklinde ağızdan yutularak, deri veya mukozadan temas ya da enjeksiyon yoluyla vücuda girebilir. Alerji belirtileri alerjenlerle ilk temas esnasında oluşmaz. Yaşamımızın başlangıcında organizmamız yabancı maddelerle karşılaştığında bağışıklık sistemimiz onları tanımayı ve belleğine almayı öğrenir. Ardından antijen dediğimiz bu yabancı maddelere karşı antikorlar üreterek yanıt verir. Bu süreç duyarlılaşma olarak bilinir. Organizmada ne zaman aynı antijen görülse hatırlama özelliği nedeniyle aynı yanıt başlar.







HALSİZLİK OLUR



Alerjik hastalıkların belirtileri nelerdir?



Alerjik sinüzit:Burun ve göz nezlesinde yılın belirli aylarında veya tüm yıl boyunca devam eden hapşırma, burunda kaşıntı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı vardır.



Astım: Nefes darlığı, öksürük, hırıltılıhışıltılı solunum, göğüste tıkanıklık olabilir.



Cilt alerjileri: Ciltte kaşıntı, kabarıklık, kırmızı renkli döküntüler, sulanma, kabuklanma, deride kalınlaşma ve deride renk değişikliği görülebilir.



Mide-bağırsak kanalı alerjileri: Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, iştahsızlık, kilo kaybı, gelişme geriliği, kansızlığa bağlı halsizlik, solukluk, göz kapakları ve bacaklarda şişlikler gibi yakınmalar olabilir.







Anne-babasında alerji onların kendisinde alerji olma ihtimali nedir?



Anne veya babadan birisi alerjik ise çocukta alerjik hastalığa rastlanma olasılığı yüzde 40 dolaylarındadır. Hem anne, hem de babanın alerjik olduğu durumda ise çocukta bu oran yüzde 70'e çıkar. Alerjik bünyeli ebeveynler; gebelikte ve doğumu takiben ev içinde sigara içilmemesine, gebelik ve emzirme döneminde anneye yumurta ve inek sütü gibi alerjenik gıdalardan arındırılmış bir diyet uygulanmasına, bebeğin mutlaka anne sütünü emmesinin sağlanmasına dikkat etmeleri gerekir.







kaynak:sabah