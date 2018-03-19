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Anne ve 6 aylık bebeğinin cenazesi aynı tabuta konuldu

ANNE VE 6 AYLIK BEBEĞİNİN CENAZESİ AYNI TABUTA KONULDU

Manisa'da meydana gelen trafik kazasında yaşamlarını yitiren 3 kişilik Avcı ailesinden anne ve 6 aylık bebeği, aynı tabuta konularak kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Tarih : 19 Mart 2018, 20:10
Puan Ver : Anne Ve 6 Aylık Bebeğinin Cenazesi Aynı Tabuta Konuldu(6/10)2

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamlarını yitiren 3 kişilik Avcı ailesinden anne ve 6 aylık bebeği Alaşehir ilçesinde, baba ise memleketi Bursa'da defnedildi.

TRAFİK KAZASINDA BİR AİLE YOK OLDU

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, İzmir- Ankara Karayolu Sart Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Turgutlu'dan Salihli yönüne giden Onur Avcı, yönetimindeki 45 Z 5680 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan araç, takla atarak yol kenarındaki su tahliye kanalına düştü. Otomobilin sürücüsü Avcı, yanındaki eşi Cemile Avcı kaza yerinde ölürken ağır yaralanan çiftin bebeği Buğra Avcı ile araçta bulunan Fadime Uyar (24) hastaneye kaldırıldı.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİNİN ÖLÜMÜ BÜYÜK ÜZÜNTÜ YARATTI

Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan minik Buğra da doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan diğer yaralı Uyar ise ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarmanın soruşturma başlattığı kazada aynı aileden 3 kişinin ölümü, üzüntü yarattı. Cemile Avcı'nın kuaför olduğu, eşi Onur Avcı'nın ise özel bir firmada çalıştığı öğrenildi.

OĞLUYLA AYNI TABUTA KOYULDU

Cemile Avcı ile oğlu Buğra Avcı'nın cenazeleri, bugün yakınları tarafından teslim alındı. Alaşehir'e getirilen ve tek tabuta koyulan anne ile oğlunun cenazeleri, öğlende Işıklar Mahallesi Mezarlığı'nda kılınan namazdan sonra toprağa verildi.

BABA MEMLEKETİNDE TORPAĞA VERİLDİ

Kazada ölen baba Onur Avcı'nın cenazesinin ise memleketi Bursa'nın Yenice Mahallesi'nde yarın toprağa verileceği öğrenildi. Cenaze töreninde Cemile Avcı'nın babası Mehmet Öztürk, annesi Hatice Öztürk, kardeşi Yavuz Öztürk ile Onur Avcı'nın yakınları gözyaşını tutamadı. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ile vatandaşlar cenaze törenine katılıp, aileye başsağlığı diledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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