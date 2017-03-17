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anne olmak isteyen kadınlar, en önemli…

ANNE OLMAK İSTEYEN KADINLAR, EN ÖNEMLİ…

Prof. Dr. Yılmaz Şahin, kadınların en büyük sorunları arasında yaşın ilerlemesinden kaynaklanan çocuk sahibi olamamanın geldiğini söyledi.

Tarih : 17 Mart 2017, 16:58
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Prof. Dr. Yılmaz Şahin, kadınların en büyük sorunları arasında yaşın ilerlemesinden kaynaklanan çocuk sahibi olamamanın geldiğini söyledi. Prof. Dr. Yılmaz Şahin, kadınlarda yaş ilerledikçe, özellikle 35 yaşından sonra yumurtalıklardaki yumurta sayısının azaldığını, yumurtaların kalitesinin de düştüğünü belirtti.



En ideal doğum yaşının eskiden beri 21-29 olarak bilindiğini ifade eden Şahin, şöyle konuştu: "Günümüzde bu ideal doğum yaşı için 25-35 diyebiliriz. Çünkü 35 yaşından sonra gebe kalma şansı azalıyor. Yumurtalıklardaki yumurta sayısı belirli bir sayıda. Yaş ilerledikçe bu sayı azalıyor. Kadınların 40 yaşından sonra gebe kalma şansı çok düşük, 45'inden sonra 'olmaz' gibi diyoruz."



 



kaynak:sabah








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