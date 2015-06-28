Malezya'da bir şirket dünyada bir ilke imza attı. Şirket, Müslüman kadınların mahrem yerlerini doğum esnasında saklayan ve doğum esnasında giyilen bir pantolon üretti.



Malezyalı MamaPride adlı şirket, ülkedeki çok sayıda Müslüman kadının erkek doktorların doğuma girmesini istememesi üzerine doğum pantolonunu icat etmiş.







KADININ ONURUNU KORUYACAK







Haberde MamaPride adı verilen doğum pantolonunun, doğum esnasında kadının mahrem yerlerini saklayarak onurunu koruyacağı belirtiliyor. İnternet üzerinden sipariş edilebilen MamaPride 20 Dolar'a satılıyor. Habere göre, ülkedeki bazı hastaneler de MamaPride'ı dini gerekçelerle erkek doktor istemeyen kadınlara doğum esnasında sunuyor. Şirket yetkilileri, MamaPride'ı bu konuda hassas olan kadınlara yardımcı olmak amacıyla ürettiklerini, tamamen isteğe bağlı ve doktorla görüşerek kullanılabileceğini belirtiyor.







PANTOLONUN ÖN KISMINDA ÖZEL BÖLÜM







Eşofmanı andıran doğum pantolonu bileklerden göbek kısmına kadar tüm uzuvları kapatıyor. Pantolonun ağ kısmında bulunan ve sadece bebeğin sığabileceği kadar açılabilen özel bölme, doğum esnasında bebeğin alınmasına imkan tanıyor.