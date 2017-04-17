

Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da 65 yaşındaki anne ile 45 yaşındaki kızı arkadaşlarının evinde girdikleri saunada kapalı kalınca, feci şekilde can verdi.







Pazar günü yaşandığı belirtilen olayla ilgili olarak bir açıklama yapan polis sözcüsü, "Anne ve kızı, arkadaşlarının evinde saunaya girmişler. Arkadaşları içeride çok fazla kaldıklarını düşünüp kontrol etmeye geldiği zaman ikisini de yerde yatarken bulmuş." ifadelerini kullandı.







kaynak:sabah