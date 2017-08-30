ANNE-KIZ, ALMANYA'YA KADIN PEDİ İÇİNDE BİLEZİK GÖTÜRÜRKEN YAKALANDILAR
Almanya'nın Münih Havaalanı'nda gümrük memurları Türkiye'den gelen anne (47) ve kızın (20) çantasında yaptıkları aramada kadın pedi arasına saklanmış 5 adet bilezik buldular.
Almanya'nın Münih Havaalanı'nda gümrük memurları arama sırasında pedlerin ağır olmasından şüphelenince gerçek ortaya çıktı.
4 BİN EURO DEĞERİNDE ALTIN, KADIN PEDİNDEN ÇIKTI
Türkiye'den giden anne ve kızının çantasında yapılan aramada kadın pedi arasına saklanmış 5 adet bilezik bulundu. Bileziklerin değerinin 4 bin Euro olduğunu belirten Münih Gümrük Dairesi, kadınların vergi ve para cezası olarak 800 Euro ödediğini bildirdi.
"PEDLERİN AĞIR OLMASINDAN ŞÜPHELENDİK"
Kadınların parayı havaalanında ödemesinin ardından bilezikleri teslim edildi. Münih Gümrük Dairesi Sözcüsü Marie Müller açıklamasında, "Memurlarımız kadınların çatasındaki pedlerin ağır olduğunu görünce şüphelenmişler. Tabii ki bu şüpheleri yersiz çıkmadı. Kadın pedlerinin arasına 5 bilezik saklamışlar" ifadelerini kullandı.
VERGİ KAÇIRMAKLA SUÇLANIYORLAR
Para cezasını ödemelerine rağmen iki Türk kadın hakkında vergi kaçırma suçundan soruşturma başlatıldı. Münih Gümrük Dairesi'nin açıklamasında, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dışından havayoluyla gelenlerin değeri 430 Euro'yu aşan miktardaki altınlarını gümrükte bildirmek zorunda oldukları hatırlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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