ANNE BEBEĞİNE ÇAMAŞIR SUYU İÇİRİNCE UÇAK GERİ DÖNDÜ
Özel bir havayolu şirketinin İstanbul-Adana seferini yapmaya hazırlanan uçağı, 7 aylık bebeğe annesinin yanlışlıkla mama ile birlikte biberonda unuttuğu çamaşır suyunu içirmesi nedeniyle pist başından geri döndü.
Özel bir havayolu şirketinin İstanbul-Adana seferini yapmaya hazırlanan uçağı, 7 aylık bebeğe annesinin yanlışlıkla mama ile birlikte biberonda unuttuğu çamaşır suyunu içirmesi nedeniyle pist başından geri döndü.
Önceki gece saat 22.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Adana'ya gitmek için pist başına gelen özel bir havayolu şirketine ait Airbus 321 tipi uçakta bulunan Kuveyli anne, 7 aylık bebeğinin rahatsızlandığını belirterek, kabin memurlarından yardım istedi. Durum pilota bildirildi. Uçak pist başından hemen park yerine geri döndü. Kuveytli anne, bebeği Ali Zaza ile birlikte uçaktan indirilerek Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne ait ambulansla Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Uçak gecikmeli olarak Adana seferini yaparken, annenin kabin görevlilerine, temizlemek için biberona çamaşır suyu koyduğunu ancak unutum üzerine mama ekleyerek bebeğine yedirdiğini söylediği bildirildi. Ali Zaza, hastanede tedavi altına alındı.
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