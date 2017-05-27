

Bebeklerin normal büyüme ve gelişmelerini sağlayan en uygun besin, anne sütüdür. Beslenme ve Diyet Uzmanı Emel Unutmaz Duman, anne sütünün faydalarını anlattı.



Bu şifalı iksirin içeriği sabit değildir; çocuğun yaşına, fizyolojik durumuna uygun olarak değişim gösterir. Dolayısıyla her annenin sütü kendi bebeği için en ideal olandır. Bu özelliklerinden dolayı hiçbir mama, anne sütünün yerini tutamaz.



Eğer herhangi bir engel yoksa bebeğe ilk altı ay sadece anne sütü verilmelidir. Anne sütü ilk altı ay tek başına yeterli bir besindir ve diğer gerekli besinleri de alması şartıyla bir-iki yıl devam ettirilebilir.



Bu özel besin, bebeklerin normal büyümesini ve gelişmesini sağlayacak en ideal yapıdadır. Hiçbir yiyecek ve içecek anne sütünün yerini tutamaz.







HASTALIKLARDAN KORUR



Anne sütü temizdir ve bebek için en uygun sıcaklıktadır.



Anne sütünün sindirimi daha kolaydır. Çok zengin gıda içeriğine rağmen, bebeklerin hassas sindirim sistemlerine uygunluk gösterir.



Bu özel süt, hastalıklardan da koruyucudur. Anne sütü ile beslenen bebeklerde ishal, alerjik hastalıklar ve solunum yolu hastalıkları daha az görülür.



Anne sütü bebeğin bağışıklık sisteminin gelişmesini kolaylaştırır.



Anne sütü ile beslenen bebeklerde şeker hastalığı, astım, obezite, koroner kalp hastalıkları gibi kronik hastalıkların oluşma riski daha azdır.



Anne sütü ile beslenme; bebeğin ruhsal, bedensel ve zeka gelişimine yardımcı olur.



Emzirme, bebeğin diş ve çene sağlığı için yararlıdır.



Anne sütü ekonomiktir.



Bebek için doğal bir sakinleştiricidir.



Emme, çocuğun psiko-sosyal gelişimine katkıda bulunur. Anne ile bebek arasındaki olumlu ruhsal iletişime ve bebeğin duygusal gereksinimlerin karşılanmasına yardımcı olur.







kaynak:sabah