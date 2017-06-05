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anne adaylarına oruç uyarısı

ANNE ADAYLARINA ORUÇ UYARISI

Bebek bekleyen kadınlara oruç uyarısı geldi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Burçak Erzik, "Uzun süreli açlık ve sıvı kaybı anne ile bebek için tehdit oluşturur.

Tarih : 05 Haziran 2017, 09:47
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Ani kan şekeri düşmesi ve vücudun sıvısız kalması bebeğin gelişimini olumsuz etkiler" dedi. Özellikle gebeliğin ilk 3 ayında bebeğin organları oluştuğu için oruç tutmanın sakıncalı olduğunu söyleyen Dr. Erzik,"Doktorun izin vermesi halinde oruç tutacak hamilelerin ise mutlaka sahura kalkıp, iftarı 2-3 öğüne bölmesi, bir avuç kuruyemiş tüketmesi, süt ve süt ürünleri ile protein zengini besinler, taze sebze-meyvelere ağırlık vermesi önemlidir" dedi.,



 



kaynak:sabah








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