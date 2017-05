Talasemi hastaları her ne kadar düzenli tedavi ve izlem ile normale yakın bir yaşam sürse de, Talasemi zor ve pahalı bir hastalık olarak önemini koruyor. Ancak Talasemi, toplum bilinci, evlilik öncesi tarama ve doğum öncesi tanı testleriyle önlenebiliyor. Talasemi Araştırma ve Uygulama Derneği (TAUD) Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karakaş, talasemiler ve hemoglobin bozukluklarının ülkemizde ve göçlerin etkisi altındaki belirli yerlerde en yaygın görülen kalıtsal hastalıklar olduğunu belirterek önemli bilgiler verdi.



Talaseminin, sağlıklı insanın alyuvarlarında bulunan hemoglobini oluşturan iki alfa iki beta zincirinin eksik veya anormal yapılması sonucu ortaya çıkan, anne ve babadan kalıtımla geçen bir kan hastalığı olduğunu belirten İstanbul Tıp Fakültesi Talasemi Merkezi ve Talasemi Araştırma ve Uygulama Derneği (TAUD) Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karakaş şunları söyledi:



“Talaseminin klinik olarak iki önemli tipi vardır: Birincisi talasemi taşıyıcılığıdır diğeri Talasemi hastalığıdır (yaşamak için kan alması gerekenler: Talasemi Major ve kan almadan da yaşayanlar: Talasemi İntermedia). Talasemi taşıyıcısı bireyler tamamen sağlıklıdır. İki talasemi taşıyıcısı evlendiğinde doğacak her çocuk yüzde 25 olasılıkla hasta, yüzde 25 olasılıkla sağlıklı, yüzde 50 olasılıkla talasemi taşıyıcısıdır. Ancak bu olasılık her gebelik için geçerlidir. Yani aynı ailede birkaç çocuk talasemi hastası olarak doğabilir. Talasemi taşıyıcıları basit bir kan testi ile tanınabilmektedir. Anne ve baba adaylarının bebek sahibi olma kararını aldıklarında talasemi testini yaptırmayı ihmal etmemeleri gerekir. Çünkü her ikisi de talasemi taşıyıcısı çiftlerin, anne karnında tanı ile bebeklerinin hastalıksız doğması sağlanabilmektedir.”







kaynak:habertürk