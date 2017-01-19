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ANLAŞTIK DEYİP BOMBAYI PATLATTI: MHP'Lİ BAKANLAR ATANABİLİR


ANLAŞTIK DEYİP BOMBAYI PATLATTI: MHP'Lİ BAKANLAR ATANABİLİR
Tarih : 19 Ocak 2017, 10:45
Puan Ver : Anlaştık Deyip Bombayı Patlattı: Mhp'li Bakanlar Atanabilir(6/10)6


 Başbakan Binali Yıldırım yeni anayasa tartışmalarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fox TV'den İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Yıldırım özetle şunları söyledi:



"BAŞKANLIK BENİM PROJEM, ÜZERİNE ÇOK UZUN VE DERİNDEN ÇALIŞTIM"



"Bizim Cumhurbaşkanımızla aramız iyi. Ama yarın egosu güçlü iki isim olsa, bu iki başlılık sorun yaratır. Ülke yönetilemez hale gelir. Koca ülke iki başlılık nedeniyle kımıldayamaz hale gelir. Biz şimdi iki başlılığı ortadan kaldırıyoruz. Başkanlık benim projem. Üzerinde çok uzun süre sessiz ve derinden çalıştım. Sonra MHP ile diyaloğu kurduk. Bunu başarmak istiyorum.



"TEK ADAM KAYGILARI YERSİZ"



('Tek adam' eleştirileri) Kaygılar yersiz. Kimsenin rejimle derdi yok. Bu yeni sistemde biz en çok iki dönem alırız. Sonra CHP kazanabilir. Ona göre çalışsınlar, ona göre aday bulsunlar. Hem Meclis hem de Cumhurbaşkanı birbirlerini karşılıklı seçime götürebilir. Bu giyotin sistemidir. Tek adamlığı önler. Uzlaşmayı zorunlu kılar.



"ADINA TAKILMAYIN, BU SİSTEM ÜLKEYİ KURTARACAK SİSTEM"



Bu sistem başkanlıktır. Biz öteden beri başkanlığı savunuyoruz. Ama biz MHP ile anlaştık. Beraberce buna 'Partili Cumhurbaşkanlığı' diyoruz, ki bu da doğrudur. Adına takılmayın. Bu ülkeyi kurtaracak sistem. Devlet bey devleti düşünüyor. Ülkenin beka sorununu görüyor. Fiili durumun uzun sürmesini devlet için riskli buluyor. Devletin Cumhurbaşkanı'nın sürekli tartışma konusu yapılmasını istemiyor. Referandumdan sonra bu tartışmaların biteceğini biliyor. Çok sorumlu bir devlet adamı.



"MHP'Lİ BAKANLAR ATANABİLİR"



(MHP'nin itirazları gözetildi mi?) Evet. Teklif karşılıklı 3-4 kez gitti geldi. Yargı ve Cumhurbaşkanlığı'nın yetkileri hususunda MHP'nin hassasiyetleri oldu. Onları gözettik. Sonuçta müzakere ile yol aldık. Elbette bu süreç MHP'ye de yarayacak. Oylar sağ cenahta konsolide olacak. Başkanlık döneminde bakanlar dışarıdan atanırken MHP'ye yakın, MHP'li bakanlar atanabilir. Sonuçta siyaset toplumun dengelerine göre yapılır."



 



kaynak:haberler








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