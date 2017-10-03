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Anketi göründe Demet'e ağzına geleni saydırdı: Vicdansız, görgüsüz!

ANKETİ GÖRÜNDE DEMET'E AĞZINA GELENİ SAYDIRDI: VİCDANSIZ, GÖRGÜSÜZ!

Hande Yener, kendisi ve Demet Akalın'ın karşılaştırıldığı ankete "Beni kıyaslamayın artık şu görgüsüzle yerter!" diyerek tepki gösterdi.

Tarih : 03 Ekim 2017, 00:10
Puan Ver : Anketi Göründe Demet'e Ağzına Geleni Saydırdı: Vicdansız, Görgüsüz!(10/10)6

Sabri Uysal isimli Twitter kullanıcısı Demet Akalın ve Hande Yener'i kıyaslayan bir anket başlattı.

ANKETİ GÖRÜNCE ÇILGINA DÖNDÜ

Anketi gören ünlü popçu Hande Yener, kendi ismi ve yıllardır husumetli olduğu Demet Akalın'ın ismini aynı platformda görünce adeta çılgına döndü.

VERDİĞİ YANITLA YENİ BİR KAVGANIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Ankete yanıt olarak verdiği sözlerle ise yeni bir kavganın fitilini ateşledi.

Yener ankete yorum olarak şunları yazdı:

Bu vicdansız tiple neyin testini yapıyorsunuz? Beni kıyaslamayın artık şu görgüsüzle yeter!Ses desen? Karakter desen? Neyin reklamı bu!

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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