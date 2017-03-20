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Ankara'ya ‘Üst Düzey' Yaşam Sokağı
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ankara'ya ‘üst düzey' yaşam sokağı

ANKARA'YA ‘ÜST DÜZEY' YAŞAM SOKAĞI

Başkent Ankara, son yılların gözde mekanları “yaşam sokak”larına bu kez üst düzey bir sokak ekliyor.

Tarih : 20 Mart 2017, 09:28
Puan Ver : Ankara'ya ‘Üst Düzey' Yaşam Sokağı(6/10)8


Başkent Ankara, son yılların gözde mekanları “yaşam sokak”larına bu kez üst düzey bir sokak ekliyor.



Farklı mekanların yer aldığı, gurme lezzetlerin ve eğlencenin bir araya geldiği ‘yaşam sokakları' Ankara'nın da son yıllardaki yeni gözde sosyalleşme noktaları haline geldi. Ancak alanların giderek birbirine benzemesi sıradanlaşma tehlikesine neden olurken, ziyaretçiler daha farklı konseptlere yer verenlere ilgi gösteriyor.



Son yıllarda yaşam sokağı kültürünün iyice oturduğunu ifade eden OP Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Pala, ziyaretçi profiline, taleplerine ve bulundukları bölgelere göre kurgulanan yaşam sokağı konseptinin Ankara'da da çok sevildiğini kaydetti.



Ancak tüketim çağında, yaşam sokağı konseptinin de hızla tüketildiğini, bu durumun da ziyaretçilerde doygunluğa neden olabildiğini vurgulayan Ünal Pala, “Her işte ihtiyaç duyulan yenilikçilik anlayışı, konu sosyal hayat olunca çok daha önemli oluyor. Çünkü stres atmak için dışarıya çıkıyoruz, eğlenmek ve güzel lezzetler tatmak için mekanları seçiyoruz. Yaşam sokaklarının da bu yüzden çok önemli olduğunu düşünüyorum. Buralar kurgulanırken çok titiz davranılmalı, farklı olanı ziyaretçiye sunma anlayışına sahip olunmalı. Ankara'da da farklı anlayışlara sahip olan yaşam sokağı konseptleri daha çok tutuyor. Bunu başarabilenlerin sayısı ise ne yazık ki az” dedi.



-Çukurambar ‘level' atlayacak



Ünal Pala, yeni ve kendine özgü bir yaşam sokağı için en uygun bölgenin, kentin en hareketli caddelerinden Çukurambar olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:



“Başkent sosyal yaşamı için oldukça önemli olan Çukurambar, canlılığına ivme kazandıracak yeni bir kurguya ihtiyaç duyuyor. Bunu da bölgeyi uzun bir yaşam sokağına çevirerek elde edebiliriz. Cadde üzerinde yer alan, hayata geçirdiğimiz Ankara'nın yeni sembolü Regnum Sky Tower İş ve Yaşam Merkezi'nin alt katında yer alan ticari alanlarda Çukurambar'ın bu hareketine ‘level' atlatacak, farklı bir konsept planlıyoruz. Şu an halihazırda çok ünlü markalardan talepler geliyor. Mevcut yaşam sokaklarına benzemeyen, ‘üst düzey' bir kurguyla çok yakında Ankaralıların karşısına çıkacağız.”








Etiketler: Ankara  Ya  ‘Üst  Düzey    Yaşam  Sokağı    haber

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