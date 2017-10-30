ANKARA'YA SABAH SAATLERİNDE MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ!
Ankara'da il merkezinde etkili olan yağmurlu hava, Kızılcahamam ilçesinin yüksek kesimlerinde kar olarak kendisini gösterdi.
YÜKSEK KESİMLERE KAR DÜŞTÜ
Ülke genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava Ankara'da kendini gösterdi. İl merkezinde yağmur olarak görülen yağışlı hava ilin yüksek kesimlerin olduğu Kızılcahamam ilçesinde kar olarak kendini gösterdi. Kızılcahamam'ın Eğerlialören Mahallesi Alperen yaylasına sabah saatlerinde kar yağışı başladı.
Ankara'daki kar yağışından fotoğraflar:
Kaynak: haberinburada
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