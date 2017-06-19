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ankara'ya nükleerden 8 milyar dolar gelecek

ANKARA'YA NÜKLEERDEN 8 MİLYAR DOLAR GELECEK

Türkiye'ye enerjide lig atlatacak nükleer yatırımlarda takvim hızlandı. ASO 1. OSB Başkanı Durukan, “Nükleere 15 bin eleman yetiştireceğiz, Ankara'ya 8 milyar dolar gelecek” dedi

Tarih : 19 Haziran 2017, 10:34
Puan Ver : Ankara'ya Nükleerden 8 Milyar Dolar Gelecek(10/10)12


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını sonlandırmak için hızlandırdığı nükleer projelerde çalışacak personeli yetiştirmek için düğmeye basıldı. Ankara 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde açılacak okulda nükleer tesislerde çalıştırılmak üzere 15 bin ara eleman yetiştirilecek. ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Durukan, bir grup gazeteci ile bir araya geldiği iftarda nükleer santrallerde çalışacak elemanların yetiştirilmesine ilişkin projeyi anlattı. Türkiye'nin nükleer enerji santrallerine yatırım yapmasıyla bu alanda yaklaşık 15 bin yetişmiş insan gücüne ihtiyaç olacağını söyleyen Durukan, yeni satın aldıkları bir fabrika binasını eğitim tesisine dönüştürdüklerini anlattı.



YATIRIM BAŞLADI

Ankara'daki sanayicilerin nükleer enerji konusunda alabilecekleri sorumluluklara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Durukan, "Nükleer enerji faaliyete geçtiğinde 1. OSB'ye yaklaşık 8 milyar dolar civarında olumlu etkisi olacak. Çünkü oraların tüm malzemelerini, ihtiyaçlarını bölgemizde yapmayı planlıyoruz. Ankara bu konuda yetkindir, iyi fabrikalarımız var. Bu konuda kendimize güveniyoruz" şeklinde konuştu.



 



kaynak:sabah








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