

Belediyeler son yıllarda kentlerin yeşil görünüm kazanmasına yönelik açılımlarda bulunurken, elini taşın altına koyan inşaat sektör temsilcileri de “nitelikli yeşilin” önünü açıyor



-Kenti gri görünümünden kurtarmayı hedefleyen konut projeleri, Ankaralılar'ı özel kent ağaçları ve bitkilerle tanıştıracak binlerce dönüm peyzaj alanı oluşturuyor



-Daha güzel bir dünya oluşturmak için son yıllarda en fazla takip edilen ve üzerinde çalışmalar yapılan “yeşile yatırım” konusunda belediyeler önemli işlere imza atıyor.



Belediyelerin yanında inşaat sektörü temsilcileri de ürettikleri proje konutlarda özel kent ağaçları ve bitkilerle kurgulanan peyzaj alanları oluşturarak “Yeni ve modern Ankara”nın yanında “Yeşil Ankara”nın da temellerini atıyor.



Özellikle büyükşehirlerin büyümesine paralel artan yapılaşma, kentlerdeki yeşil alan sayısının önemli ölçüde azalmasına neden oluyor. Kent merkezlerini yeşillendirme çalışmaları yapan belediyeler görevlerini başarıyla sürdürürken, özel sektör de belediyelerin üzerindeki yeşil yükü almaya başladı.



İnşaat sektörüne bu noktada büyük iş düştüğünü bildiren Şahika Grup Yapı ortaklarından İç Mimar Murat Altuntaş, marka projelerin kentlerin modernleşmesinin yanında “nitelikli yeşillenmesi” için de katkı sağladığını belirtti.



Binlerce dönüm yeşil alana sahip proje konutların yeşil kavramına yeni boyut kattığını kaydeden Altuntaş, “İnşaat firmaları artık yaşam merkezleri inşa ediyor. Elbette bu yaşam merkezlerinin de yeşile ihtiyacı var. İnşa edilen marka projelerin neredeyse tamamı kendine ait peyzaj alanları içeriyor. Konutların kalitesi arttıkça, yeşil alanların kalitesi de artıyor. Özel kent ağaçları, farklı ve göz alıcı çiçekler, bitkiler, detaylı kurgulanmış peyzaj, projelerin değerini arttırırken, kentin yeşil kalitesini de yükseltiyor. Marka projeler konut anlayışını nasıl değiştirdiyse, kentlerdeki yeşilin anlamını da değiştirecek” dedi.



-Yeni Başkent ‘yeşil Ankara' olacak



Ankara özelinde de yeşil alan sayısının arttığını vurgulayan Elit Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Mert Yıldızhan, geniş yeşil alanlar oluşturmaya olanak tanıyan yeni yerleşim yerlerinin yakın gelecekte Başkent'in oksijen kaynağı olacağını ifade etti.



Yıldızhan, şunları söyledi:



“İncek, Beytepe gibi kentin yeni gözde yerleşim merkezlerinde onlarca konut projesi inşa ediliyor. Tüm projelerde özel yeşil alanlar bulunması ise ‘yeni Ankara'nın yemyeşil olacağını gösteriyor. Çocukların rahatça oynayabileceği, doğayla iç içe, güvenlikli konutlarla geleceğe temiz ve yeşil bir Başkent bırakmalıyız. Konut projelerindeki peyzaj alanları, bir anlamda belediyelerin yeşillendirme çalışmalarına da yardımcı oluyor.”



-Çankaya'nın “yeşilsel dönüşümü” başlasın



MFZ Grup ortaklarından Muhanver Gözüm ise beton yığını görünümünde olan Ankara'nın eski yerleşim yerlerinin de kentsel dönüşümle yeşil ve yaşanılabilir hale gelebileceğinin altını çizdi.



Özellikle 40-50 yıllık binaların sıklıkla yer aldığı Çankaya'nın bir an önce yenilenmesi gerektiğini vurgulayan Gözüm, “Çankaya'da değişmesi gereken bir beton yığını var. Eski ve sıkışık binalar, yeterli otoparkların bulunmaması zaten başlı başına sorunken, yeşil alan azlığı da yaşam kalitesini oldukça düşürüyor. Beytepe, İncek gibi lokasyonlarda yükselen konut projeleri Ankara'ya nasıl nitelikli yeşili getirecekse, Çankaya'da yakın zamanda başlaması beklenen kentsel dönüşümde de geniş yeşil alanların yer aldığı projelere yer verilmesi gerekiyor. Nitelikli yeşil alanlara sahip yüzlerce proje konuta Çankaya'nın da eklenmesiyle, dünyaya örnek bir Başkent oluşturabiliriz” dedi.



-İş'in rengi yeşile döndü



Kentlerin yeşillenmesinde konut projelerinin önemli rolü olduğunu anımsatan Besa Grup Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci de, yalnızca konutlarda değil iş merkezlerinde de artık yeşil alanlara yer verildiğini bildirdi.



Yoğun geçen iş gününde nefes almak isteyen çalışanların, karşılarında beton yığını yerine yeşil alan görmek istediğini anlatan Bezci, “Gün boyu kapalı ofislerde çalışanlar, mola zamanlarında rahatlamak, kafasını boşaltmak istiyor. Bu yüzden yeni nesil iş merkezlerinde de yeşil alanlara yer verilmeye başlandı. Genelde merkez bölgelerde yer alan iş merkezleri sayesinde kentin göz önündeki yerleri de yeşile bürünüyor” diye konuştu.



