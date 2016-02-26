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ankara'ya konut yatırımcısı dışarıdan geliyor

ANKARA'YA KONUT YATIRIMCISI DIŞARIDAN GELİYOR

Ekonomisi günden güne güçlenen Başkent Ankara, ARGE ve inovasyon çalışmalarıyla büyüyen sanayi, eğitim ve sağlık gibi alanların yanı sıra inşaat sektörüyle de son yıllarda ciddi ivme kazandı.

Tarih : 26 Şubat 2016, 10:13
Puan Ver : Ankara'ya Konut Yatırımcısı Dışarıdan Geliyor(5/10)6


Ekonomisi günden güne güçlenen Başkent Ankara, ARGE ve inovasyon çalışmalarıyla büyüyen sanayi, eğitim ve sağlık gibi alanların yanı sıra inşaat sektörüyle de son yıllarda ciddi ivme kazandı.



Kentteki bu gelişim yatırımcının Ankara'ya olan ilgisini de artırırken, inşaat sektörü temsilcilerine göre Başkent'teki önlenemez yükselişi kazanca dönüştürmek isteyenleri ise kent dışından gelen yatırımcılar oluşturuyor…



Konut anlamında Beytepe, İncek ve Çayyolu gibi yerleşim yerlerinin son yıllarda yükselişe geçtiğini kaydeden Şahika Grup Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İç Mimar Murat Altuntaş, kent merkezinde aradığı konforu bulamayan alıcının bu bölgelere yöneldiğini ifade etti.



Bu tercihin Ankaralı alıcının konut alma konusundaki tavrından kaynaklandığını belirten Altuntaş, şunları söyledi:



“Ankaralı konutu oturmak için alıyor ve bir yaşam alanı olarak önemsiyor. En büyük kriteri ise konfor. Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp sosyalleşebileceği, yaşam standartlarını artıracak geniş ve kaliteli alanlar istiyor. Ankara'da geçtiğimiz yıl 146 bin 537 konut satışı gerçekleşti. Bu verinin önemli bir kısmını yatırımcıların oluşturduğunu söylemek mümkün. Ancak buradaki en önemli ayrıntı, bu yatırımcıların kimliği. Başkent'te konuta yatırım yapanların Anadolu'dan geldiğini söyleyebiliriz. Kentin yatırımcıya kucak açan yapısı, yüksek getiriye olanak tanıması ve ciddi büyüme potansiyeli, dışarıdan Ankara'yı gözlemleyen yatırımcının ilgisini çekiyor.”



-Yüksek kalite, daha uygun imkanlarla



Altuntaş, dışarıdan gelen yatırımcının Ankara'yı tercih etmesinde kenti öne çıkaran özelliklerin yattığını ifade ederek, şunları söyledi:



“Ankara, başka hiçbir yerde bulunamayacak kalitede konutların çok daha uygun fiyatlara satışa çıktığı bir kent. Düşük kalitelerde üstelik çok daha küçük metrekarelerdeki evlere İstanbul'da uçuk fiyatlar öderken, Ankara'da konforu ve kaliteyi çok daha uygun fiyatlara satın alabiliyorsunuz. Bunu gören yatırımcılar yönünü Ankara'ya çevirmiş durumda. Kentin yeni gözdelerinden Beytepe'de hayata geçirdiğimiz Parktepe Evleri'nde de Ankara'da yaşamayan ama buradan konut alarak yatırım yapan pek çok İstanbullu, İzmirli, Yozgatlı, Şanlıurfalı, Kayserili müşterimiz var.”








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