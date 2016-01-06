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ANKARA'YA BOĞAZ GELİYOR


ANKARA'YA BOĞAZ GELİYOR
Tarih : 06 Ocak 2016, 15:15
Puan Ver : Ankara'ya Boğaz Geliyor(5/10)4


Başkent Ankara'ya turizmden huzur ve güvenliğe, ulaşım rahatlığından yaşam koşullarındaki büyük değişime kadar pek çok konuda büyük kazanım sağlayacak projelerin tanıtım programı bugün gerçekleştirildi.



İŞTE O PROJELER



Başkent Ankara turizmine büyük ivme kazandıracak dünyanın en büyük temaparkı ANKAPARK başta olmak üzere; Ankara Boğazı ve viyadüğü, Cumhuriyet tarihinin en büyük mimari eserlerinden Kuzey Yıldızı Camisi ve Külliyesi, Ulus heykel civarı meydan düzenlemesi, şehrin dört bir tarafındaki kentsel dönüşüm çalışmaları, yeni ulaşım projeleri ve yeni ilçelere verilen büyük desteklere kadar onlarca değişik çalışmanın tüm ayrıntıları Başkan Gökçek tarafından anlatıldı.



BOĞAZ ÇALIŞMASI



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Kentsel Dönüşüm Proje Toplantısı'nda Ankara için yapılacak projeleri anlattı. Gökçek, toplantıda bulunan Başbakan Ahmet Davutoğlu'na dönerek, "Sayın Başbakanım siz bana Ankara'ya 20 yıldır deniz getiremedin diyorsunuz ama ben boğaz getiriyorum, Ankara'ya boğazı önümüzdeki dönemde tamamlanacak ve üzerinde viyadükle geçiş sağlanacak" dedi.



3 YILDA BİTECEK



Gökçek Ankara Boğazı projesinin 3 yıl içinde tamamlanacağını duyurdu. Projeler arasında boğazın dışında Osmanlı Aile Yaşam Merkezi, Eryaman Stadı, Ankara Fuar ve Kongre Merkezi ile ilgili çalışmalar da var.








Etiketler: Ankara  Ya  Boğaz  Geliyor    haber

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