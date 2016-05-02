ANKARA'YA 20 BİN KİŞİLİK STADYUM YAPILACAK
Ankara Büyükşehir Belediyesince, Eryaman'a 20 bin kişilik bir stadyum yapılacak.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, UEFA standartlarına uygun olarak projelendirilmiş stadın temeli, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından, 5 Mayıs Perşembe günü Etimesgut'ta düzenlenecek törenle atılacak.
62 bin 255 metrekare arazi üzerine kurulacak ve 37 bin 765 metrekare inşaat kullanım alanına sahip olacak stadyum, arazinin doğal eğimlerine uygun inşa edilecek.
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