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ankara'ya 20 bin kişilik stadyum yapılacak

ANKARA'YA 20 BİN KİŞİLİK STADYUM YAPILACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesince, Eryaman'a 20 bin kişilik bir stadyum yapılacak.

Tarih : 02 Mayıs 2016, 17:09
Puan Ver : Ankara'ya 20 Bin Kişilik Stadyum Yapılacak(6/10)5


Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, UEFA standartlarına uygun olarak projelendirilmiş stadın temeli, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından, 5 Mayıs Perşembe günü Etimesgut'ta düzenlenecek törenle atılacak.



62 bin 255 metrekare arazi üzerine kurulacak ve 37 bin 765 metrekare inşaat kullanım alanına sahip olacak stadyum, arazinin doğal eğimlerine uygun inşa edilecek.








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