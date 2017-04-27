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ankara'nın ‘sıfır noktası' çukurambar oldu

ANKARA'NIN ‘SIFIR NOKTASI' ÇUKURAMBAR OLDU

Yıllar içinde merkezi batıya doğru kayan Başkent Ankara'da Ulus ve Kızılay'ın ardından yeni merkez Çukurambar olarak kabul edilmeye başlandı.

Tarih : 27 Nisan 2017, 11:27
Puan Ver : Ankara'nın ‘Sıfır Noktası' Çukurambar Oldu(7/10)5


Yıllar içinde merkezi batıya doğru kayan Başkent Ankara'da Ulus ve Kızılay'ın ardından yeni merkez Çukurambar olarak kabul edilmeye başlandı.



Bunda büyüme eğiliminin doğru değerlendirildiği arazilerin yanı sıra iş merkezlerinin bölgede yoğunluğunu artırmasının da etkili olduğunu söyleyen Ankaralı gayrimenkul uzmanları, Çukurambar'ın bu özelliğini uzun bir süre daha koruyacağını öngörüyor.



Ankara Kalesi'nin ‘sıfır noktası' olduğu günlerin ardından, Cumhuriyet'in ilk yıllarında ilk Meclis binasının da burada olmasıyla Ulus merkez kabul edilirken, 1960'lar sonrası batıya doğru gelişim trendiyle yeni merkez Kızılay haline gelmişti.



Gündüz nüfusu 3 milyona varan Kızılay'ın eski havasını yitirip doygunluğa ulaşmasıyla ortaya çıkan yeni merkez arayışında Çukurambar'ın öne çıktığını ifade eden Onursal Gayrimenkul Geliştirme AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Onur Öngün, Ankara iş dünyasının yoğun olarak tercih ettiği bölgenin son 3-4 yıldır yıldızını daha çok parlattığını kaydetti.



Çukurambar'da hayata geçirilen lüks segmentteki konutların, kentteki konut anlayışının değişmesinde önemli etkisi olduğunu anımsatan Öngün, şunları söyledi:



“Yalnızca konut değil, Başkent iş dünyasının da son yıllarda en çok tercih ettiği semtlerin başında Çukurambar geliyor. Birbiri ardına hayata geçirilen yeni nesil iş merkezi projeleri de bunun bir kanıtı. Bir kere Çukurambar'a ulaşım çok kolay. Eskişehir Yolu ile Konya Yolu'nun kesişiminde yer alan Çukurambar'a Ankara'nın bir ucunda otursanız bile kolaylıkla gelebiliyorsunuz. Kalitesi yüksek bölge kamu kurum ve kuruluşlarına da çok yakın. Tüm bu özellikler Ankara'nın yeni merkezi olarak Çukurambar'ı işaret ediyor.”



Gayrimenkul profesyonellerinin bir arsanın değerini çıkarırken o yerin merkeze olan uzaklığının dikkate alındığını, son yıllarda da Çukurambar'ı esas aldıklarını kaydeden Onur Öngün, “Merkez olarak kabul edildiği için arazi ve konut alımlarında önceden Kızılay'a olan uzaklığını ölçümlerdik. Ancak bu artık değişti. Artık Çukurambar'a olan uzaklık alıcının kararında etkili oluyor” dedi.








Etiketler: Ankara  Nın  ‘Sıfır  Noktası    Çukurambar  Oldu    haber

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