Ankara'nın Altındağ ilçesinde olaylarıyla ünlü Çinçin semtinde akşam saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda Koray T., Çetin T. ve Hakan K. isimli şahıslar uzun namlulu silahlarla, Şehit Talip Yener Caddesi'nde kimliği öğrenilemeyen kişilerin üzerine ateş açtı.

GELDİKLERİ ARAÇLA KAÇTILAR

Karşı tarafın da karşılık vermesi üzerine iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Bir müddet yaşanan çatışmanın ardından şahıslar geldikleri araç ile olay yerinden kaçtı.

ŞANS ESERİ ÖLEN VE YARALANAN OLMADI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, sokak üzerinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Çatışmada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

KAN DAVASI YÜZÜNDEN

Kavganın Hakan K.'nın kardeşinin öldürülmesi nedeniyle çıktığı öne sürüldü. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için çevrede çalışma başlattı.

Kaynak: haberinburada