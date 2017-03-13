Ankara'da 2 Katlı Metruk Bina Çöktü
Ankara'nın Hollanda'ya Uygulayabileceği Yaptırımlar
E-Sigara Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Husular
Apple, Türkiye'yi Uluslararası Garanti Listesinden Çıkardı
Oppo F3 Plus'ın Özellikleri Ve Çıkış Tarihi Sızdırıldı
Nintendo Switch ‘De Kablosuz Ağ Problemi Görüldü
Huawei P11'in Mwc 2018'de Tanıtılacağı Açıklandı
Activison, Oyuncuları Yine Kızdırdı
Nintendo Switch 2017 Özel Oyunları Listesi
Playstation Store Şubat 2017 En Çok İndirilen Oyunlar
Google: Wikileaks'in Ortaya Çıkardığı Açıkları Zaten Kapatmıştık
Maltepe'de Trafik Kazası Meydana Geldi: 6 Yaralı
Bir Skandal Da İsveç'ten Geldi !
Başbakan Yaşanan Krize İlişkin Açıklama Yaptı
Bakan Kaya Türkiye'ye Geliyor!
Hollanda Çavuşoğlu'nun Uçuş İznini İptal Etti
Adli Tıp Rusya'dan Dna İstedi
Ön Ödemeli Ev Alacaklara 1 İyi 1 Kötü Haber!
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Yeni Hocasını Açıkladı
Yatmadan Önce Muzu Kaynatıp Suyunu İçin

ANKARA'NIN HOLLANDA'YA UYGULAYABİLECEĞİ YAPTIRIMLAR


ANKARA'NIN HOLLANDA'YA UYGULAYABİLECEĞİ YAPTIRIMLAR
Tarih : 13 Mart 2017, 09:34
Puan Ver : Ankara'nın Hollanda'ya Uygulayabileceği Yaptırımlar(9/10)7


 Türkiye, Hollanda'nın iki bakana yönelik uyguladığı engellemelerin ardından diplomatik ve siyasi yaptırıma hazırlanıyor.



HOLLANDA'NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ'NE 'GELME' DENDİ



Hollanda'nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal etmesi ve ardından da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Rotterdam Başkonsolosluğu'na sokulmayarak sınırdışı etmesi, yaptırımları gündeme getirdi.



Türkiye diplomatik adımların ilkini de dün gece attı. Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi'ne, "Bir süre Türkiye'ye gelmemesi" çağrısı yapılırken elçilik ve başkonsolosluk giriş çıkışları da tamamen kapatıldı. Diplomatik olarak verilen bu tepkinin süreceği öğrenildi. Türkiye'nin Hollanda'daki seçimlerin ardından normalleşmenin hızlanmasını beklediği ifade edildi.



İSTİHABARAT KISITLAMASINA GİDİLEBİLİR



HAVA SAHASI ASKERİ UÇAKLARA KAPATILABİLİR



EKONOMİK YAPTIRIM SÖZ KONUSU DEĞİL








Etiketler: Ankara  Nın  Hollanda  Ya  Uygulayabileceği  Yaptırımlar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER