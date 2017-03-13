

Türkiye, Hollanda'nın iki bakana yönelik uyguladığı engellemelerin ardından diplomatik ve siyasi yaptırıma hazırlanıyor.







HOLLANDA'NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ'NE 'GELME' DENDİ







Hollanda'nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal etmesi ve ardından da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Rotterdam Başkonsolosluğu'na sokulmayarak sınırdışı etmesi, yaptırımları gündeme getirdi.







Türkiye diplomatik adımların ilkini de dün gece attı. Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi'ne, "Bir süre Türkiye'ye gelmemesi" çağrısı yapılırken elçilik ve başkonsolosluk giriş çıkışları da tamamen kapatıldı. Diplomatik olarak verilen bu tepkinin süreceği öğrenildi. Türkiye'nin Hollanda'daki seçimlerin ardından normalleşmenin hızlanmasını beklediği ifade edildi.







İSTİHABARAT KISITLAMASINA GİDİLEBİLİR



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EKONOMİK YAPTIRIM SÖZ KONUSU DEĞİL