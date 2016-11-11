

Başkent Ankara yeni nesil konut projeleri ile yenilenirken, kentsel dönüşüm kapsamında da konutlar yenileniyor, Ankaralı'nın yaşam standartları yükseliyor. Kentin en eski yerleşim yerlerinden Çiğdem Mahallesi de uzun süredir beklediği markalı konut projesi konseptine “BEKAŞ Başkent Konutları” ile kavuşacak.



Yaklaşık 30 yıldan bu yana kaliteli ve konforlu konut projeleri üreten BEKAŞ İnşaat'ın Ankara'daki ilk projesi olacak BEKAŞ Başkent'in yılların tecrübesiyle projelendirildiğini ifade eden BEKAŞ İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Karahasanoğlu, proje için henüz hiçbir markalı konut projesinin hayata geçirilmediği Çiğdem bölgesini özellikle seçtiklerini vurguladı.



Çiğdem'in Ankara için özel bir değeri olduğunu kaydeden Karahasanoğlu, “Bölge Ankara'nın en eski semtlerinden biri. Başkent'te yaşayıp, şehrin karmaşasından uzakta bir yaşam sürülen, ancak merkezden de uzakta kalınmayan bir bölge. ODTÜ ormanı çevrelediği için havası tertemiz, özlenen mahalle ortamının halen yaşatılabildiği Çiğdem, yeni nesil konut projeleriyle henüz tanışmamış nadir yerlerden. BEKAŞ İnşaat olarak Ankara'daki ilk projemizi de bu yüzden Çiğdem'de hayata geçirmeye, Çiğdemlileri kentsel dönüşüm kapsamında gerçek lüks konutla ‘BEKAŞ Başkent' ile tanıştırmaya karar verdik” dedi.



Karahasanoğlu, dev proje BEKAŞ Başkent'in inşaat çalışmalarına başlamadan büyük ilgi gördüğünün altını çizerek, şunları söyledi:



“Projemiz, inşaat alanını çevrelediğimiz günden bu yana hem bölge sakinlerinin, hem de çok sayıda Ankaralı'nın dikkatini çekti. Genel merkezimize BEKAŞ Başkent'le ilgili her gün onlarca telefon geldi, gelmeye de devam ediyor. Bir kentsel dönüşüm projesi olarak yükselen BEKAŞ Başkent, Ankaralı'nın heyecanla beklediği bir proje oldu.”