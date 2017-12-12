Onur Kıvrak'ın Yokluğunda Kaptan Jose Sosa
Hande'nin Geri Vitesini Unutan Kadırgalı Rtük'e Kafa Tutuyor
Dizi Müziklerinin Efsane İsmi Babasını Kaybetti!
Fıfa Acımadı! Irkçılığın Cezası Ağır Oldu
Ünlü Sunucunun Paylaştığı Karedeki Detay, Hayatını Kararttı!
Şenol Güneş'ten Bayern Münih Cevabı: O Maçla İlgili Yorum Yapmayacağım
Aslan, Avrupa'da Rahat Kazandı
Beşiktaş Manisa'da Berabere Kalarak Tur Atladı
İlk Finalist Gremio!
Simge Fıstıkoğlu'na, Sürpriz Doğum Günü Kutlaması
İto Başkanı Çağlar'ın Ölümünde Büyük İhmal! Hastane Gaz Sıkışması Var Deyip Eve Yollamış
Cenk Ergün'den Okan Buruk'a Sert Sözler: Kimse Böyle Konuşamaz
Trafiği Engellememesine Rağmen Araçların Çekilmesi Vatandaşı Bezdirdi
Galatasaray'ın İstediği Asamoah: Juventus'tan Ayrılmayı Düşünmedim
Makine Koltuk Altına Zoom Yaptı, Gigi'nin Hayranları Yıkıldı
Fenerbahçe'den Valbuena Açıklaması: Algı Oluşturulmaya Çalışılıyor
Uluslararası Olimpiyat Komitesinden 6 Rus Sporcuya Ömür Boyu Men
Valbuena, Fenerbahçe Kararını Verdi
Cengiz Ünder'e Almanya'dan Sürpriz Talip
Jandarmanın Yeni Tak Bul Gözlüğü, İnsan Yüzünü Tanıyor, Plaka Sorguluyor

Ankaralılar müjde! Suya indirim geliyor

ANKARALILAR MÜJDE! SUYA İNDİRİM GELİYOR

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde, 16 ilçede su ve atık su tarifelerinde yüzde 5 indirim kararı alındı.

Tarih : 12 Aralık 2017, 18:50
Puan Ver : Ankaralılar Müjde! Suya İndirim Geliyor(9/10)5

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinden yapılan açıklamaya göre, AK Parti grubunun önerisiyle Belediye Meclisine gelen indirime ilişkin önerge, tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi. İndirimler, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. SU FİYATLARINDA İNDİRİM

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, su fiyat tarifelerindeki değişikliğe ilişkin bilgi verdi. Başkan MustafaTuna, şikayetlere neden olan, ödenmemiş borcundan dolayı veya başka sebeplerden açma kapama işlemi yapılan abonelerden alınan 21,5 liralık ücretin, yaklaşık yüzde 30 indirim yapılarak 15 liraya, Bütünşehir Yasası ile bağlanan ilçelerde merkezde 13 lira, mahallelerde ise 12 liraya düşürüldüğünü kaydetti.

YÜZDE 5 İNDİRİM YAPILDI

Bütünşehir Yasası ile büyükşehir sınırları kapsamına alınan 16 ilçede konut ve işyerlerinden alınan su ve atıksu bedellerinde yüzde 5 oranında indirim yapıldığını bildiren Tuna, şu açıklamalarda bulundu:

"Yine 16 ilçede hizmet bedelini, merkezde 5 liradan 3 liraya, köylerde 5 liradan 2 liraya düşürüyoruz. Ankara genelinde bulunan mandıralarda da su ve atıksu bedelini yüzde 50 oranında düşürerek, 6,80 liradan 3,40 liraya çekiyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde halkımıza yönelik bu destek ve katkılarımız devam edecek. Ankaramıza hayırlı olsun."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ankaralılar  Müjde  Suya  İndirim  Geliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER