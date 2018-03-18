ANKARALILAR MÜJDE! 1 LİRALIK OTOPARK DÖNEMİ RESMEN BAŞLADI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın daha önce duyurduğu ve Belediye Meclisi'nde onaylanan belediye otoparklarında 1 TL ücret uygulaması hayata geçirildi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın daha önce duyurduğu ve Belediye Meclisi'nde onaylanan belediye otoparklarında 1 TL ücret uygulaması hayata geçirildi. Zabıta ekipleri tarafından Büyükşehir Belediyesine ait tüm otoparklarda tarife değişikliğine ilişkin bilgilendirme pankartları asıldı.
24 SAATİ 1 LİRA
12 Mart'ta Başkan Mustafa Tuna yönetiminde düzenlenen Belediye Meclisi toplantısında Başkanlık Yazısı ile gelen "Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürlüğü, ASKİ Genel Müdürlüğü ile birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası Ankara Büyükşehir Belediyesine ait şirketler ile bunların iştiraklerine ait Ankara mücavir alan sınırları içinde bulunan, çalıştırılan veya kiraya verilen yol boyu otoparklar, açık otoparklar, çok katlı otoparklar ve kapalı tüm otoparklarda trafik akışını rahatlatmak, vatandaşlarımızı otopark alışkanlığına sevk etmek için tüm otoparklarda ücret tarifesinin 1 saate kadar ücretsiz, 1 saatten sonra 24 saat 1 TL olarak uygulanacaktır" şeklindeki gündem maddesi onaylanarak karara bağlanmıştı.
1 SAATE KADAR ÜCRETSİZ
Buna göre Büyükşehir Belediye Meclisinin 12 Mart 2018 tarih ve 332 no'lu kararı uyarınca otopark tarifesi artık 1 saate kadar ücretsiz, 1-24 saat arasında ise 1 TL olarak uygulanacak.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Haber Yapmak İçin Gitti, Vatandaşları Arıların İstilasından Kurtardı
- Lüks Restoranda Yaşandı! Aracını Teslim Etmedi, Vale Lastiğini Kesti
- Teröristlere Ait 12 Odalı Yer Altı Mühimmat Deposu Bulundu
- 'afrin'den Sonraki Hedef Neresi?' Sorusuna Mehmetçik'ten Yanıt!
- Son Dakika! Erdoğan, Çanakkale Köprüsü'nün Açılış Tarihini Açıkladı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Sabah İş, Akşam Hücre! Ultra Lüks Bir Kayak Merkezi Değil, Dünyanın En Modern Hapishanesi
- Çin'den Abd'ye Nota! Dünya Devleri Tayvan'da Karşı Karşıya Geldi
- Tek Motorlu Uçak, Yaşlı Kadının Evine Düştü: 10 Ölü
- Cinsel İlişki Robotları İle İlişkiye Girmek Erkekleri Psikopat Katillere Çevirebilir
- Dünyanın En Güçlü Kadınlarından Merkel'in 4. Dönemi Resmen Başladı
Bu Haberle İlgili Yorumlar