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Ankaralı Avukatın Bodrum Tatili Feci Sonla Bitti

ANKARALI AVUKATIN BODRUM TATİLİ FECİ SONLA BİTTİ

Bodrum'da, virajda birbirlerine sürtüp devrilerek sürüklenen iki motosiklet sürücüsünden, avukat 46 yaşındaki Soner Yeler yaşamını yitirirken, 28 yaşındaki Vedat Ballı yaralandı.

Tarih : 07 Ağustos 2017, 16:30
Puan Ver : Ankaralı Avukatın Bodrum Tatili Feci Sonla Bitti(6/10)2

Ankara'da Hukuk Bürosu bulunan avukat Soner Yeler, tatil için geldiği Bodrum'da geçen cumartesi günü arkadaşları ile geç saatlere kadar eğlendikten sonra ailesinin bulunduğu Gümbet Mahallesi'ndeki yazlığına dönmek üzere 06 BC 454 plakalı motosikleti ile yola çıktı. Kıbrıs Şehitler Caddesi, Hastane Kavşağı'na geldiğinde Yeler'in kullandığı motosiklet virajda, aynı yöne giden Vedat Ballı'nın kullandığı plakasız motosiklete sürttü. Her iki motosiklet de devrilip, sürüklendi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yol kenarındaki billboard'a çarparak durabilen motosiklette Soner Yeler olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer motosiklet sürücüsü Vedat Ballı ise yaralandı. Ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ballı, tedaviye alındı. Ballı'nın durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yeler'in cesedi ise polis ve savcının olay yerindeki incelelerenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

YAKINLARI BODRUM'A GELDİ

Yeler'in acı haberini alan Ankara'daki diğer yakınları Bodrum'a geldi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, Yeler'in otopsinin ardından Ankara'ya götürülecek cenazesinin yarın Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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