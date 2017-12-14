ANKARAGÜCÜ'NDEN MANİSASPOR'A BİLETLİ GÖNDERME
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü, kendilerine 50 TL'ye bilet satan Manisaspor'a biletleri 1 TL'den verme kararı aldı.
Ankaragücü, bu hafta sonu oynayacakları Manisaspor maçı biletlerini satışa çıkardı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
2015 - 2016 sezonu Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup 30. haftasında, 03.04.2016 tarihinde saat 14.30'da deplasmanda karşılaştığımız Manisaspor maçında, ev sahibi Manisaspor kendi taraftarlarına ayrılan tüm tribün bilet fiyatlarını 2 TL olarak belirlerken, taraftarlarımızın bulunduğu misafir takım tribün fiyatını 50 TL olarak belirlemişti.
"MİSAFİR TAKIM BİLETLERİNİ 1 TL OLARAK BELİRLEDİK"
MKE Ankaragücü Spor Kulübü olarak her zaman sporun dostluk, kardeşlik ve Fair Play ruhu çerçevesinde oynanması gerektiği ilkesine inanıyor ve müsabakaların bu doğrultuda gerçekleşmesi için mücadele veriyoruz.
17.12.2017 tarihinde saat 15.30'da karşılaşacağımız Grandmedical Manisaspor maçının da centilmence geçmesini temenni ediyor, deplasmana gelecek olan Grandmedical Manisaspor misafir takım taraftarları için ayrılan tribünün bilet fiyatını 1 TL olarak belirlediğimizi tüm kamuoyuna duyuruyoruz.
Kaynak: haberinburada
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