

Türkiye Gazeteciler Cemiyetinde basın toplantısı düzenleyen İsmet Taşdemir, "Kulübün bizimle çalışma isteğini göremedik açıkçası. Bir sezonun sonunda Ankaragücü Kulübü ile resmi olmasa da görevimizi sonlandırdık." dedi.







Ayrılık sebeplerini özetlemek için burada olduğunu dile getiren Taşdemir, "Şampiyon olduktan sonra 25 gün geçti. Bu sürede kendi çapımızda önümüzdeki sezonun hazırlıklarını yapmaya başladık. Oyuncular takip etmeye başladık. Kendimize göre çekirdek bir kadromuz vardı. Bu kadroyu yukarı taşıyabilmek için hazırlıklara başladık. Kulübün bizimle çalışma isteğini göremedik açıkçası." diye konuştu.







İsmet Taşdemir, yurt dışından geldikten sonra kulüp başkanı Mehmet Yiğiner ile görüştüklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:







"Kulübün mali durumuna değindik. Bunların neticesinde ben ayrılma kararı aldım. Esas sebebi, takım çalışması başlarken, daha önce menajer arkadaşlara transfer yetkilerinin verilmiş olmasıydı. Sezon boyunca yapılan transferlerde başkan ile görüştüm ve takımı öyle oluşturduk. Çalışma şeklim böyleydi. Maçlar bittikten sonra 20-25 gün arayıp sorulmadım. Bu menajer arkadaşlara yurt dışı transfer yetkisinin verilmiş olması bizimle çalışmanın mümkün olmamasıdır. Böyle olunca da ayrılmak gerektiğini düşündük. Ayrılışta kalem ve imza önemli değil. Benim sözüm imzadan ve kalemden daha önemlidir. Bu şekilde çalışmayacağımı belirttim. Kendisi de kabul etti."







kaynak:sabah