Atletico Madrid, Turu İlk Maçtan Bitirdi
Eski Beşiktaşlı Attı, Lyon Deplasmanda Kazandı
Trump, Çelik Ve Alüminyum İçin Ek Vergi Kararını İmzaladı
Mesut Özilli Arsenal, Hakan Çalhanoğlu'nu Üzdü
Ömer Topraklı Dortmund, Evinde Yıkıldı
Usta Oyuncu Ercan Yazgan'dan Acı Haber Geldi
Alperen Ocakları Başkanı'na Silahlı Saldırı!
Türkiye Ve Abd'nin Normalleşme Süreci Toplantıları Sürecek
Trabzonspor Olağanüstü Kongre Kararı Aldı
Deniz Akkaya, Hülya Avşar'ı Fena Bombaladı: Cahil Geldi, Cahil Gidecek
Tübitak İle Ortak Çalışma Başlatıldı! Yerli E-Posta Geliyor
Milli Futbolcu Cengiz Ünder'e Büyük Onur!
Anadolu Efes Evine Dağıldı
Kadınların Avşar'a Tepkisi Bitmek Bilmiyor
Karlov Suikastinin Şifresini Rus Uzmanlar Da Çözemedi
İstediği Partiye Oy Vereceklerle Cinsel İlişkiye Girme Sözü Verdi
Fenerbahçe, Derbide Galatasaray'ı Devirdi
Dünya Devleri, Berke Özer İçin Sıraya Girdi
Türkiye'nin Kredi Notunu Düşüren Moody's'e Hükümetten Tepki Geldi
Emine Erdoğan Artık İnstagram'da! İlk Paylaşımını Yaptı

Ankaragücü - Adanaspor maçı yarıda kaldı

ANKARAGÜCÜ - ADANASPOR MAÇI YARIDA KALDI

Spor Toto 1. Ligde oynanan Ankaragücü - Adanaspor karşılaşması, stat elektiriklerinin kesilmesi üzerine yarıda kaldı.

Tarih : 08 Mart 2018, 21:30
Puan Ver : Ankaragücü - Adanaspor Maçı Yarıda Kaldı(7/10)3

Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 9'uncu dakikada stada gelen elektirik trafosundaki yaşanan arıza sebebiyle durdu.

JENARATÖRDE YAŞANAN SORUN SEBEBİYLE IŞIKLAR KESİLDİ

Daha sonrasında stat jenaratörünün devreye girmesiyle birlikte yüzde 80'lik aydınlatılmayla devam eden karşılaşmada 39'uncu dakikada jenaratörde yaşanan sorun sebebiyle bütün ışıklar kesildi. Bunun ardından hakem Bülent Birincioğlu, karşılaşmaya ara verdi.

TFF ile yapılan görüşmeler ardından maç tatil edildi. TFF karşılaşmanın ileriki bir tarihte oynanmasına karar verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ankaragücü  -  Adanaspor  Maçı  Yarıda  Kaldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER