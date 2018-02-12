ANKARA'DAN TERÖR DESTEKÇİSİ ABD'Yİ KIZDIRACAK HAMLE!
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, ABD Büyükelçiliği önündeki Nevzat Tandoğan Caddesi'nin adının, ' Zeytin Dalı' olarak değiştirilmesi için gerekli teklifin imzalandığını ve bu akşam Belediye Meclisi'nde başkanlık önergesinin sunulacağını açıkladı.
"GEREKLİ TEKLİFİ HAZIRLADIK"
Tuna, "ABD Büyükelçiği önünde bulunan Nevzat Tandoğan Caddesi'nin adını "Zeytin Dalı" olarak değiştirmek için gerekli teklifi imzaladık. Bu akşam Ankara Büyükşehir Meclisimize başkanlık önergesini sunacağız. Hayırlı olsun, aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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