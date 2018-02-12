Dünyaca Ünlü Sosyal Paylaşım Platformu Çöktü!
Trump'ın Oğluna Zarflı Saldırı! Gelini Hastanelik Oldu
Ecdat Yurdunda Bayrağımıza Çirkin Saldırı!
İsrail, Batı Şeria'yı Ele Geçirmek İçin Abd İle Görüşüyor
Hollandalı Bakan Kendi Kendini İfşa Etti! Putin Görüşmesi Yalanlandı
Pkk Yandaşları, Almanya'nın İkinci Büyük Partisini Bastı!
2 Erkek Ve 1 Kadın Aynı Yatağı Paylaşıyor, Görenler Hayret Ediyor
Cenazesini Binler Uğurlamıştı! Afrin Şehidinin Vasiyeti Yerine Geliyor
Kritik Toplantının Tarihi Belli Oldu! Başbakan, Almanya'ya Gidiyor
Gözaltına Alınan Eski Cumhurbaşkanı Ukrayna'dan Sınır Dışı Edildi
Edirne'de Okul Servisi İle Minibüs Çarpıştı: 11 Kişi Yaralandı
Gaziden Tüyleri Diken Diken Eden Sözler: Afrin'de Bir Düğün Havası Var
Abd'den Skandal Karar! Pyd/Pkk'ya Bütçeden Pay Ayırdı!
Galatasaray Şovla Zirveye Geçti
Putin Ve Trump, İsrail- Filistin Krizinin Çözümünü Görüştü
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Alarm! Silah Sesleri Duyuldu
Genç Kaynana Şehvet Uyandırır Sözleriyle Tepki Çekmişti, İstifa Etti
Eminönü'nde Ortaya Çıktılar! Gören Şaştı Kaldı
Suriye'deki Gerilime İngiltere'de Dahil Oldu: İsrail'i Destekliyoruz
Kocası, Kan Terleyen Eşini Cadı Diyerek Terk Etti

ANKARA'DAN TERÖR DESTEKÇİSİ ABD'Yİ KIZDIRACAK HAMLE!


Ankara'dan terör destekçisi ABD'yi kızdıracak hamle!
Tarih : 12 Şubat 2018, 19:50
Puan Ver : Ankara'dan Terör Destekçisi Abd'yi Kızdıracak Hamle!(5/10)1

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, ABD Büyükelçiliği önündeki Nevzat Tandoğan Caddesi'nin adının, ' Zeytin Dalı' olarak değiştirilmesi için gerekli teklifin imzalandığını ve bu akşam Belediye Meclisi'nde başkanlık önergesinin sunulacağını açıkladı.

"GEREKLİ TEKLİFİ HAZIRLADIK"

Tuna, "ABD Büyükelçiği önünde bulunan Nevzat Tandoğan Caddesi'nin adını "Zeytin Dalı" olarak değiştirmek için gerekli teklifi imzaladık. Bu akşam Ankara Büyükşehir Meclisimize başkanlık önergesini sunacağız. Hayırlı olsun, aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ankara  Dan  Terör  Destekçisi  Abd  Yi  Kızdıracak  Hamle    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER