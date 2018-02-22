Sokakta Oynayan Çocuğu Öldürüp Kaçtı! Film Gibi Takiple Yakalandı
Milyonlarca İnsan, Kilometrelerce Yolu Kirli Su İçin Yürüyor
Rumlar Açık Açık Tehdit Etti: Pasaportları İptal Ederiz
Ünlü Marketten Alacağı Bebek Tulumunun İçinde Fareler Çıktı
Belçika'da Silahlı Saldırgan Paniği! Polis Operasyon Başlattı
Ataşehir'de Bomba Paniği! 5 Katlı Bina Boşaltıldı
1. Sınıf Öğrencisi Minik Ecrin Okulda Fenalaşarak Yaşamını Yitirdi
Zeytinyağı İhracatı Yüzde 185 Arttı
Menbiç'te Ypg'li Teröristlerin Askeri Eğitim Görüntüleri Ortaya Çıktı
12 Yıl Sahibinin Mezarı Başında Bekleyen Köpek, Aynı Yerde Ölü Bulundu
Önce Tecavüz Etti Sonra 'evlenelim' Deyip Gelinliğiyle Ortada Bıraktı!
Ambulansın Önünü Kamyonla Kesip Sağlıkçılara Saldırdı
Tesla, Avrupa'da Otomotiv Devlerini Geride Bıraktı
Erdoğan'a Suikast Düzenleyenleri Yakalayan Özel Harekatçılar Afrin'de!
Eski İş Yerini Bildirmemek İşten Çıkarılma Nedeni Sayıldı
Twitter Harekete Geçti! Yalan Haber Yayan Botlar Engellenecek
İttifakın Oy Pusulası Nasıl Olacak? İşte İlk Örnek
Şehit Annesine 2,5 Lira İçin Hakaret Etmişti! İşte İstenen Ceza
Beşiktaş'ın Kara Tablosu Ortaya Çıktı
Turistleri Taşıyan Feribotta Patlama Oldu, Yolcular Denize Savruldu

ANKARA'DAN SERT AFRİN MESAJI: YPG'Yİ KORUMAYA GELENE FIRSAT VERMEYİZ!


Ankara'dan sert Afrin mesajı: YPG'yi korumaya gelene fırsat vermeyiz!
Tarih : 22 Şubat 2018, 13:40
Puan Ver : Ankara'dan Sert Afrin Mesajı: Ypg'yi Korumaya Gelene Fırsat Vermeyiz!(6/10)2

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cezayir Dışişleri Bakanı Abdulkadir Mesahil baş başa ve heyetlerarası görüşmede bir araya geldi. Görüşmeler sonrası iki meslektaş ortak basın toplantısı düzenledi.

"Terör örgütü ile mücadele eden hiç kimseye karşı değiliz" diyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fakat PKK ve YPG'yi korumak için buraya gelenlere fırsat vermeyiz." şeklinde konuştu.

"YPG'Yİ KORUMAK İÇİN AFRİN'E GELENLERE FIRSAT VERMEYİZ"

Türk, İran ve Rus liderlerin katılacağı Soçi Zirvesi'nin ikincisinin Türkiye'de gerçekleştirileceğini hatırlatan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Rejime yakın güçler buraya gelecek mi yönünde çok haber geliyor. Terör örgütü ile mücadele eden hiç kimseye karşı değiliz. Fakat PKK ve YPG'yi korumak için buraya gelenlere fırsat vermeyiz. Suriye'de toprak bütünlüğü konusunda kimsenin endişesi olmasın."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ankara  Dan  Sert  Afrin  Mesajı  Ypg  Yi  Korumaya  Gelene  Fırsat  Vermeyiz  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER