ANKARA'DAN SERT AFRİN MESAJI: YPG'Yİ KORUMAYA GELENE FIRSAT VERMEYİZ!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cezayir Dışişleri Bakanı Abdulkadir Mesahil baş başa ve heyetlerarası görüşmede bir araya geldi. Görüşmeler sonrası iki meslektaş ortak basın toplantısı düzenledi.
"Terör örgütü ile mücadele eden hiç kimseye karşı değiliz" diyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fakat PKK ve YPG'yi korumak için buraya gelenlere fırsat vermeyiz." şeklinde konuştu.
"YPG'Yİ KORUMAK İÇİN AFRİN'E GELENLERE FIRSAT VERMEYİZ"
Türk, İran ve Rus liderlerin katılacağı Soçi Zirvesi'nin ikincisinin Türkiye'de gerçekleştirileceğini hatırlatan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şunları söyledi:
"Rejime yakın güçler buraya gelecek mi yönünde çok haber geliyor. Terör örgütü ile mücadele eden hiç kimseye karşı değiliz. Fakat PKK ve YPG'yi korumak için buraya gelenlere fırsat vermeyiz. Suriye'de toprak bütünlüğü konusunda kimsenin endişesi olmasın."
Kaynak: haberinburada
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