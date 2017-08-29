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Ankara'dan Kerkük İl Meclisinin Referandum Kararına Sert Tepki: Hatalara Yenisi Eklendi

ANKARA'DAN KERKÜK İL MECLİSİNİN REFERANDUM KARARINA SERT TEPKİ: HATALARA YENİSİ EKLENDİ

Dışişleri Bakanlığı, Kerkük il meclisinin bağımsızlık referandumuna katılma kararı ile ilgili sert bir açıklama yaptı: Hatalar zincirine yeni bir halka daha eklendi.

Tarih : 29 Ağustos 2017, 16:20
Puan Ver : Ankara'dan Kerkük İl Meclisinin Referandum Kararına Sert Tepki: Hatalara Yenisi Eklendi(5/10)1

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kerkük il meclisinin bağımsızlık referandumuna katılma kararı ile ilgili sert bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı, "Kerkük il meclisinin Kerkük'ün bağımsızlık referandumuna dahil edilmesi kararı hatalıdır" açıklamasını yaptı.

"HATALAR ZİNCİRİNE YENİSİ EKLENDİ"

Dışişleri Bakanlığı'ndna yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bağımsızlık referandumunun yapılması zaten başlı başına bir hata iken, bugün KVM'nin Kerkük'ün referanduma dahil edilmesi yönünde aldığı karar hatalar zincirine yeni bir halka daha eklemiş, Irak Anayasası'nın bir kez daha ciddi ihlalini teşkil etmiştir."

21 OLUMLU OYLA KABUL ETTİLER

Kerkük İl Meclisi Kuzey Irak'ta, 25 Eylül'de yapılması öngörülen bağımsızlık referandumuna katılma kararı aldıklarını bugün açıklamıştı.

Kerkük'de sabah saatlerinde toplanan, Kürt, Türkmen, Arap, Keldani ve Asurilerden oluşan, 41 üyeli Kerkük İl Meclisi, yapılan oylama sonucunda 21 olumlu oyla 25 Eylül'de Irak Bölgesel Yönetimi taradından yapılması öngörülen bağımsızlık referandumuna katılma kararı almıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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